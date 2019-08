I 50 anni della mitica Ford Capri

Olga - 17 anni e la Costituzione come arma : è lei il simbolo della protesta anti-Putin : Arrestata già quattro volte, ha letto ai poliziotti gli articoli che prevedono la libertà di parola e di assemblea: «Manifestazioni pacifiche e quindi legali»

Un bambino di sette anni aveva in bocca più di 500 denti - il video della estrazione è sconvolgente : Un bambino di 7 anni è arrivato presso il Saveetha Dental College and Hospital di Chennai, perché presentava una mascella molto gonfia e si temeva avesse un tumore , invece, dopo una tac, si è scoperto che il bambino aveva in bocca 526 denti. il dott. Pratibha Ramani, professore e capo del dipartimento di patologia orale e maxillofacciale, ha dichiarato al giornale Times of India di non aver mai visto nulla di simile in tutta la sua vita. I ...

«Ognuno per conto suo» Il governatore della Liguria Giovanni Toti dice addio a Forza Italia : La decisione di Silvio Berlusconi di varare un coordinamento di presidenza senza di lui sarebbe il motivo che ha spinto il governatore della Liguria a lasciare il movimento di centrodestra

Il presidente della Liguria Giovanni Toti non è più coordinatore di Forza Italia : Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha annunciato oggi di non essere più coordinatore di Forza Italia, una carica che aveva assunto soltanto lo scorso 19 giugno insieme alla sua principale rivale nel partito, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna.

I due principali partiti politici del Mozambico hanno firmato un accordo formale di pace - 27 anni dopo la fine della guerra civile : Il presidente del Mozambico Filipe Nyusi, leader del partito del Fronte di Liberazione del Mozambico (Frelimo), ha firmato un accordo di pace con Ossufo Momade, leader del partito di opposizione della Resistenza Nazionale Mozambicana (Renamo): i due gruppi erano ancora formalmente in guerra

I 40 anni della Versiliana : ecco tutti gli appuntamenti : Fabrizio Boschi La Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca) è un insieme di cose. Un animale che cambia colore della pelle e si adatta all’ambiente circostante. ecco tutti gli eventi e gli appuntamenti Da 40 anni la Versiliana è sinonimo di arte e cultura, società e spettacolo, giornalismo e politica. La Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca) è un insieme di cose. Un animale che cambia colore della pelle e si adatta ...

Mai stata sposata : il segreto della donna di 107 anni : Si chiama Louise, ha da poco compiuto 107 anni ed è single, la donna infatti non è mai stata sposata. Louise Signore vive nel Bronx a New York e, soltanto pochi giorni fa, ha spento le 107 candeline presenti sulla sua torta. Il segreto della sua longevità è presto svelato dalla donna stessa: esercizio fisico, alimentazione equilibrata, ballo e soprattutto essere single. Louise ha confessato alle telecamere della CNN di non essere mai stata ...

FRANCA VALERI - I 99 anni della SIGNORINA SNOB/ La vita - il ritardo e lo stupore : FRANCA VALERI, i 99 ANNI dell'artista milanese: auguri alla SIGNORINA SNOB omaggiata da tv, teatro e social la omaggiano. La vita, il ritardo e lo stupore

Più lontano di così - il romanzo di Lucrezia Lerro che racconta di un omicidio avvenuto 51 anni fa e di una nipote alla ricerca della verità : Il 4 dicembre del 1951 un caporale del tredicesimo Reggimento di Artiglieria veniva ucciso, a soli diciannove anni, a Roma in piazza dell’Indipendenza dalla zia acquisita, Francesca Rilo, con cinque colpi di pistola. Un delitto passionale o puro istinto omicida? Questo è quello che cercherà di scoprire Leda, nipote di Luigi Linzio e protagonista del romanzo, ossessionata dalla fotografia dello zio fin da bambina. Leda per placare i fantasmi che ...

Slitherine annuncia una collaborazione con il Ministero della Difesa britannico per utilizzare i wargame commerciali a scopi militari : Un comunicato stampa ufficiale di Slitherine annuncia una nuova collaborazione tra la compagnia e il Ministero della Difesa britannico.Slitherine ha firmato un contratto da £ 1,5 milioni con il DSTL (Defence Science and Technology Laboratory) per adattare e utilizzare i wargame commerciali a scopi militari.I giochi coinvolti in questa collaborazione: Flashpoint Campaigns, Command Modern Air/Naval Operations e Combat Mission.Leggi altro...

Peaky Blinders - il trailer della quinta stagione della serie britannica : http://www.youtube.com/watch?v=SRE5pZwNyrw Sta per tornare la serie britannica Peaky Blinders, incentrata sugli intrecci criminali della Birmingham fra le due guerre. Ambientata a partire dal 1919, nella sua quinta stagione la storia arriva fino al 1929, quando la città subisce le difficoltà della crisi finanziaria mondiale e dove quindi le condizioni di vita ma anche di lotta si inaspriscono ancora più duramente. Nel trailer diffuso in queste ...

Greta - Dio - il senso della vita e gif anni ’80 : Ci avete fatto caso? Oggi non abbiamo stragi, bombe, attentati, palazzi distrutti dal dopoguerra o shell shock, eppure siamo una società sull’orlo di una crisi di nervi, alterniamo droghe a psicofarmaci, abbiamo crisi di ansia e di panico, siamo terrorizzati all’idea di essere irrilevanti e abbandonati ma soprattutto abbiamo il terrore che sia tutto qui. Cerco il mondo e lo vedo su street view. Cerco il cielo e guardo la NASA. Sogno altri ...

San Giovanni Rotondo - incendio distrugge 33 mezzi della raccolta rifiuti : Emanuela Carucci Nel Comune foggiano rogo nell'area di parcheggio. Intanto sulla vicenda indagano i carabinieri Un incendio è divampato all'interno del parco mezzi della Tekra, l'azienda che gestisce la raccolta rifiuti a San Giovanni Rotondo, un Comune in provincia di Foggia. Le fiamme hanno distrutto 33 mezzi utilizzati per lo smaltimento della spazzatura in paese. Al momento del rogo erano tutti in sosta nell'area parcheggio, in ...

Il Comune di Milano ha ricordato il 72esimo anniversario della tragedia di Albenga : Milano non dimentica. Si è tenuta davanti al monumento dedicato alle piccole vittime milanesi di Albenga nel Cimitero Maggiore, la