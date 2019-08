Huawei Mate 20 Pro a un prezzo bomba da Unieuro | in offerta a 379 euro

Huawei brevetta due possibili feature della serie Mate 30 : la protezione Air Glass e la fotocamera SuperSensing : Huawei ha di recente presentato la richiesta di registrazione di due marchi presso l'EUIPO e l'IPO. Scopriamo insieme di cosa si potrebbe trattare L'articolo Huawei brevetta due possibili feature della serie Mate 30: la protezione Air Glass e la fotocamera SuperSensing proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro ricevono le patch di sicurezza di luglio : Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro stanno ricevendo un aggiornamento del firmware che contiene le patch di sicurezza aggiornate al mese di luglio 2019.

Huawei Mate 20 Pro Midnight Blue è in super offerta a 380 euro : Huawei Mate 20 Pro è protagonista di un'offerta eccellente da Unieuro: se fate in fretta, potreste riuscire a portarvelo a casa per appena 380 euro.

Ecco i dettagli delle fotocamere posteriori di Huawei Mate 30 Pro : Le più recenti indiscrezioni su Huawei Mate 30 Pro, suggeriscono la presenza di due fotocamere posteriori da 40 megapixel, con un terzo sensore per lo zoom ottico.

Balong 5000 - il modem 5G di Huawei - svelato dal teardown di Huawei Mate 20X 5G : Scopriamo Balong 5000, il modem 5G di Huawei, in questo complicato teardown di Huawei Mate 20X 5G effettuato come di consueto da iFixit.

Huawei Mate 9 - HONOR 8X e HONOR 7X ricevono la EMUI 9.1 : tra le tante novità c'è la GPU Turbo 3.0 : Huawei Mate 9, HONOR 8X e HONOR 7X ricevono la EMUI 9.1: tra le novità la GPU Turbo 3.0 e il file system EROFS. Purtroppo non ancora in Italia...

Colpaccio EMUI 9.1 su Huawei Mate 9 dal 31 luglio - cosa cambia : In molti non ci credevano eppure EMUI 9.1 su Huawei Matre 9 è da oggi 31 luglio realtà. Il rilascio, per ora limitato ad una particolare area geografica, è pronto a divenire globale e fare la differenza in termini di nuove funzioni ma soprattutto prestazioni. La notizia del via al rilascio dell'aggiornamento EMUI 9.1 su Huawei Mate 9 giunge dalla fonte Huawei Central che indica, più precisamente, anche il pacchetto portatore dell'update, in ...

Recensione Huawei Mate 20 X 5G : come il Mate 20 Pro ma più grande e col 5G : Scopri Huawei Mate20 X 5G, il smartphone della casa cinese che fa delle dimensioni e della connettività 5G i principali assi nella manica. Tutto su caratteristiche, performance, batteria, disponibilità e non solo.

La serie Huawei Mate 10 si aggiorna in Europa alla EMUI 9.1 con le patch di sicurezza di luglio : Buone notizie per i possessori europei di smartphone della serie Huawei Mate 10: il produttore ha rilasciato l'aggiornamento per tali device alla EMUI 9.1

La serie Huawei Mate 20 riceve un aggiornamento legato al Bluetooth - HONOR 8X e 10 riceveranno Android Q : Mentre Huawei rilascia un nuovo aggiornamento per la serie Mate 20, HONOR conferma che anche i modelli HONOR 8X e HONOR 10 riceveranno EMUI 10.

Per Huawei Mate 20 e 20 Pro una nuova esperienza audio e video con l’aggiornamento 131 : Tutti avvisati i possessori di un Huawei Mate 20 (o quasi). Un nuovo aggiornamento, ora in prima distribuzione, porterà a bordo degli smartphone di fascia alta una nuova esperienza bluetooth per ascoltare musica e godere dell'intrattenimento video con una qualità più elevata. Il riferimento è all'aggiornamento siglato con firmware 9.1.0.131, il cui peso è niente affatto esiguo, ossia pari a 4.03 GB. L'update porta con se la patch di ...

Incredibile la fotocamera di Huawei Mate 30 Pro : 4 sensori - di cui 2 da 40MP : Il device principe della seconda metà del 2019 sarà il Huawei Mate 30 Pro, che potrebbe addirittura includere due fotocamere principali da 40MP. Ne ha discusso di recente Ice universe su Twitter, accennando di quatto sensori, di cui due da 40MP, uno da 8MP ed un ToF. Il leaker non ha parlato esplicitamente del Huawei Mate 30 Pro, ma non è difficile ipotizzare si stesse riferendo proprio a questo dispositivo. In quel caso, a differenza di quanto ...

Huawei Mate 30 Pro potrebbe avere due fotocamere da 40 megapixel : Huawei Mate 30 Pro, stando alle più recenti indiscrezioni, potrebbe disporre di ben due fotocamere posteriori da 40 megapixel.

Aggiornamenti "di peso" in rilascio su Huawei Mate 20 X e su Samsung Galaxy J7 Duo (2018) che riceve Android 9 Pie : Due Aggiornamenti "king size" sono in arrivo su Huawei Mate 20 X e Samsung Galaxy J7 Duo (2018), con quest'ultimo che abbraccia la Samsung One UI