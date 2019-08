HONOR 10 si aggiorna alla EMUI 9 1 in Italia | ecco le novità

La serie Huawei Mate 20 riceve un aggiornamento legato al Bluetooth - HONOR 8X e 10 riceveranno Android Q : Mentre Huawei rilascia un nuovo aggiornamento per la serie Mate 20, HONOR conferma che anche i modelli HONOR 8X e HONOR 10 riceveranno EMUI 10. L'articolo La serie Huawei Mate 20 riceve un aggiornamento legato al Bluetooth, HONOR 8X e 10 riceveranno Android Q proviene da TuttoAndroid.

LG V30 riceve finalmente Android 9 Pie in Italia - HONOR 20 e 20 Pro si aggiornano con qualche miglioramento : LG V30 si aggiorna finalmente ad Android 9 Pie in Italia, anche se solo tramite LG Bridge. Nel frattempo a partire dalla Cina arriva un nuovo update per HONOR 20 e HONOR 20 Pro, meno importante, ma comunque significativo. Ecco le novità.

HONOR View20 si aggiorna alla Magic UI 2.1 : GPU Turbo 3.0 e tanti piccoli miglioramenti : HONOR View20 si aggiorna alla Magic UI 2.1: GPU Turbo 3.0 e piccoli miglioramenti a livello di stabilità di sistema. Pronti ad aggiornare?

HONOR View 10 fa il pieno di novità : l'aggiornamento alla EMUI 9.1 è arrivato in Italia : Nelle scorse ore HONOR View 10 ha iniziato ad aggiornarsi ufficialmente anche in Italia alla nuovissima EMUI 9.1, vediamo quali novità ci sono.

Samsung - Huawei - HONOR - BQ - OnePlus e Mobvoi aggiornano molti loro dispositivi : ecco le novità : Ci sono dei nuovi aggiornamenti, i cui roll out sono già partiti, in distribuzione per diversi dispositivi, fra cui smartphone, tablet e smartwatch, che aggiungono piccolissime novità.

Ultimi preparativi per HONOR 9 verso l'aggiornamento EMUI 9.1 : eccolo su Firmware Finder : Arrivano alcuni segnali molto incoraggianti in queste ore per i non pochi utenti che sono ancora in possesso di un Honor 9. Chi ha deciso di acquistare il device nel corso degli Ultimi due anni, come si può immaginare, attende da tempo un segnale sul fronte EMUI 9.1, se non altro perché lo smartphone non è mai stato in discussione tra quelli destinati a fare questo step. Tra elenchi più o meno ufficiali un'idea di massima ce la siamo già fatta, ...

Aggiornamenti software in arrivo su Samsung Galaxy A7 (2017) e Galaxy M40 - Huawei Mate 20 X e HONOR Magic 2 : È tempo di Aggiornamenti per degli smartphone "da importazione", e su Samsung Galaxy A7 (2017) c'è una flebile speranza per Android 9 Pie

Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio : Huawei e HONOR sono pronte a rilasciare l'aggiornamento con la EMUI 9.1 per tanti nuovi smartphone, come comunicato nelle settimane passate.

Aggiornate Essential Phone - HONOR 9 e HONOR 10 - ci sono nuove patch di sicurezza : Essential si conferma uno dei produttori più attenti agli aggiornamenti di sicurezza e ha annunciato di avere dato il via al rilascio dell'update di luglio

Patch B229 per HONOR 10 : arrivato l'aggiornamento di giugno in Italia : Ci ha messo un po' ad arrivare l'aggiornamento con la Patch di sicurezza di giugno 2019 a bordo di Honor 10 (ci riferiamo al modello no brand Italia), reso disponibile in giornata tramite il pacchetto '9.0.0.229(C432E4R1P12)', dal peso di 255MB. Come riportato da 'tuttoandroid.net', il registro delle modifiche non evidenzia particolari novità, eccezion fatta per la sopra citata Patch di sicurezza di giugno 2019, che corrisponde essere anche ...

Aggiornate subito OnePlus 7 - HONOR 10 - Samsung Galaxy A50 - A8+ e Tab S4 - ci sono nuove patch e altre novità : Fine settimana all'insegna degli aggiornamenti software per OnePlus 7, HONOR 10, Samsung Galaxy A50, Galaxy A8+ e Galaxy Tab S4.

HONOR 8X - 20i e 10 Lite si aggiornano con le patch di maggio e altre novità : Il team di HONOR ha dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per HONOR 8X, HONOR 20i e HONOR 10 Lite. Scopriamo insieme cosa cambia

Lista ufficiale di smartphone HONOR con EMUI 9.1 e date di rilascio dell'aggiornamento : Una data importante quella del 27 giugno per tanti utenti che in questi due anni hanno deciso di acquistare un modello Honor, soprattutto in riferimento a coloro che da tempo aspettavano un segnale ufficiale per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo la diffusione di alcune novità per dispositivi meno popolari e prontamente trattati sulle nostre pagine, questo giovedì possiamo finalmente parlare dei prodotti ...