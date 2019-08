GTA Online | forte aumento del numero dei giocatori dopo l' introduzione di Diamond Casino

GTA Online : la nuova auto sportiva Vysser Neo : Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla grande inaugurazione del Casinò e Resort Diamond per aver fatto parte di uno dei più grandi eventi nella storia di GTA Online. Come annunciato dall’Hollywood Reporter, la scorsa settimana è stato raggiunto un record di giocatori connessi a GTA Online. Questo record segna il più alto numero di giocatori connessi in una giornata e in una ...

GTA Online : Come fare soldi con il Casinò Diamond : Il Casinò è arrivato in GTA Online, non vi è modo migliore per guadagnare una montagna di soldi. In questo articolo vi illustreremo Come guadagnare denaro in GTA Online con le attività del Casinò Diamond. GTA Online: Come guadagnare denaro con il Casinò Diamond Ruota della Fortuna La Ruota della Fortuna è presente all’ingresso del Casinò, nelle vicinanze del servizio di ...

Guida Casinò GTA Online - come funziona la nuova feature del gioco Rockstar? : Il Casinò di GTA Online è finalmente disponibile all'interno del titolo targato Rockstar Games, per la gioia di tutti i fan del brand che da lungo tempo chiedevano la sua implementazione. Un'attesa che è stata evidentemente ripagata, vista la gran mole di utenti che non ha perso tempo a riversarsi tra i tavoli digitali delle sale da gioco di Vinewood. Sono stati anni particolarmente fortunati per tutti gli appassionati della community, ...

L'aggiornamento di GTA Online nasconde un riferimento a Bully 2? : L'aggiornamento "Diamond & Casino Resort" di Grand Theft Auto Online ha portato molte novità al servizio multiplayer, e non solo. L'update ha introdotto il casino, voluto dai giocatori da tantissimo tempo.Tra le varie novità, è stata aggiunta anche una funzionalità che consente ai giocatori di decorare il proprio attico con una serie di accessori. Ed è proprio qui che i fan più attenti hanno scovato qualcosa di interessante.All'interno di ...

GTA Online : i giochi del Diamond Casino non sono disponibili in alcuna nazioni a causa delle leggi sul gioco d'azzardo : Rockstar ha da poco reso disponibile il lussuoso Diamond Casino per i giocatori di GTA Online, purtroppo però non tutti gli utenti potranno divertirsi con i giochi proposti a causa delle restrizioni imposte sulle leggi del gioco d'azzardo in vigore in alcuni Paesi.Alcuni giocatori hanno riportato l'impossibilità totale nell'accedere ai nuovi contenuti mentre altri parlano di limitazioni, in ogni caso i problemi si sono verificati nei territori ...

Diamond Casinò in GTA Online : dove trovare le 54 carte da gioco segrete : Il Diamond Casinò in GTA Online ha finalmente aperto i battenti. Nella giornata di ieri, 23 luglio, gli sviluppatori di Rockstar Games hanno infatti rilasciato un corposo aggiornamento su PC, PlayStation 4 e Xbox One per la celebre e giocatissima modalità multiplayer di Grand Theft Auto 5. Aggiornamento atteso da tempo da tutti i "criminali" in erba impegnati tra le strade di Los Santos, e che va per l'appunto ad introdurre un resort tra le ...

GTA Online : il Casinò e Resort Diamond è finalmente aperto : Grande inaugurazione: il Casinò e Resort Diamond di GTA Online è finalmente aperto.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Rockstar per tutti i dettagli: Leggi altro...

Apre il Casinò di GTA Online : tutte le novità dell’aggiornamento di oggi 23 luglio : Come promesso, il Casinò di GTA Online è pronto ad aprire i battenti in quel di Los Santos. Lo farà nella giornata di oggi, grazie ad un aggiornamento piuttosto corposo per la modalità multiplayer dell'acclamato Grand Theft Auto 5, che continua a tenere banco e ad appassionare tantissimi videogiocatori a diversi anni dal debutto sul mercato - e nonostante l'uscita del "cugino" Red Dead Redemption 2 e del suo Red Dead Online. L'update del 23 ...

GTA Online : a fine mese verrà inaugurato il Casinò Resort Diamond : Gli sviluppatori di GTA V sono lieti di annunciare che il faraonico progetto edilizio all'incrocio tra Vinewood Park Drive e Mirror Park Boulevard è quasi ultimato, pronto a rivoluzionare per sempre lo skyline di Los Santos. Quando il nuovo Casinò e Resort Diamond aprirà al pubblico, tutti saranno i benvenuti per giocare o semplicemente per godersi la location più sfarzosa dell'intero stato.Se è l'azione quella che cerchi, il piano del Casinò è ...

GTA Online : inaugurazione del Casinò Resort Diamond il 23 luglio : Sperimenta l’eccellenza. Il Casinò e Resort Diamond aprirà i battenti questo martedì 23 luglio nel cuore di Los Santos. Il faraonico progetto edilizio all’incrocio tra Vinewood Park Drive e Mirror Park Boulevard è quasi ultimato, pronto a rivoluzionare per sempre lo skyline di Los Santos. Quando il nuovo Casinò e Resort Diamond aprirà al pubblico, tutti saranno i benvenuti ...

Kickstarter sospende i finanziamenti a RAW - l'MMORPG ispirato a GTA Online e Rust : Kickstarter ha interrotto la campagna di finanziamento dedicata a RAW, titolo MMOPRG che prende ispirazione da Grand Theft Auto Online e Rust. La società di crowdfunding ha deciso di bloccare i finanziamenti dopo aver scoperto che il creatore del gioco, KillerWhale Games, ha usato la piattaforma in modo disonesto."Le nostre regole e linee guida chiedono ai creatori di aumentare la quantità di denaro necessaria per portare a termine un progetto ...

GTA Online : Bonus sulle gare stunt e offerte di Maze Bank Foreclosures : Siamo nel cuore dell’estate e l’odore di asfalto caldo e gomma bruciata riempie l’aria. È il momento perfetto per rischiare la vita per qualche soldo in sfide ad alta velocità a Southern San Andreas. Tutte le gare stunt di Rockstar offrono ricompense doppie, quindi allaccia la cintura, afferra il volante e vai a tavoletta fino in banca. Sono comprese sia le gare stunt create da Rockstar ...

GTA Online : bonus e sconti della settimana del 4 luglio : L’Independence Day è un giorno speciale in tutta Southern San Andreas. Preparati a sparare fuochi d’artificio per le strade, a portare il patriottico Liberator per tutto il Paese e a indossare il fantastico cappello birra Patriot per festeggiare la libertà. Puoi anche approfittare degli invitanti bonus in diverse attività e degli sconti sui tuoi articoli patriottici preferiti. Questa settimana i tuoi ...

GTA Online : a Los Santos aprono il Casinò e Resort Diamond : A Los Santos stanno arrivando nuove aperture, come possiamo vedere prepariamoci all'apertura di un nuovo Casinò e di Resort Diamond. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Rockstar per tutti i dettagli su queste novità: Magari mentre eri in coda sulla LS Freeway ti sarà capitato di notare il cantiere di un piccolo edificio tra Vinewood Hills e le splendide Tataviam Mountains. Non lasciarti ingannare dalla rimozione dell'ormai ...