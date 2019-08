Governo | Salvini | “Manovra coraggiosa o il coraggio lo chiediamo agli italiani Sul

Nave Alan Kurdi - Salvini : “Il Governo tedesco ci sta ricattando. Basta - mi sono rotto le palle” : "Dal governo tedesco sono arrivati segnali pessimi. Mi scrivono che loro si prendono i 30 migranti della Gregoretti se noi facciamo sbarcare i 40 a bordo di quella Nave che si sta avvicinando a Lampedusa": così Matteo Salvini torna sul caso della Nave Alan Kurdi, senza risparmiare da attacchi Francia e Germania.Continua a leggere

Giustizia - Salvini : “Non siamo al Governo per fare le cose a metà”. Ma il M5s : “Ostruzione per bloccare la riforma della prescrizione?” : Dopo il tormentato cdm fiume sulla riforma della Giustizia conclusosi dopo mezzanotte, le tensioni nel governo non sembrano attenuarsi. Dal Carroccio si continua a criticare la bozza presentata dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile”, dicono, con Matteo Salvini che da Milano Marittima rincara la dose: “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. La controparte ...

Matteo Salvini impone una pericolosissima fiducia. Ecco il giorno della crisi di Governo (cercata?) : "Si sono fatti fregare...". Matteo Salvini si arrabbia con i suoi. Dopo il CdM fiume di ieri, fioccano le ricostruzioni e i retroscena. Il vicepremier parla dei grillini che si sarebbero fatti "scodellare un testo da gattopardi, che non cambia nulla, scritto dai magistrati del ministero". Si legge s

Il Governo trema sulla giustizia : Salvini vuole svuotare il testo - c'è la fiducia sulla sicurezza : La cartina di tornasole della distanza tra M5S e Lega sulla giustizia è nel voto della Giunta per le autorizzazioni della Camera che ieri ha votato a favore della richiesta di arresto del...

Riforma giustizia - il Governo vacilla e Cdm sospeso dopo 5 minuti - Salvini : 'È acqua' : Quella di oggi è stata l'ennesima giornata incandescente per il governo gialloverde. La riunione del Consiglio dei ministri in programma nel pomeriggio avrebbe dovuto affrontare la Riforma della giustizia (targata M5S) e il nodo autonomie (particolarmente caro alla Lega di Matteo Salvini). La seduta, però, iniziata in ritardo, è stata sospesa dopo soli 5 minuti. Cdm sospeso dopo 5 minuti C'era grande attesa per il Consiglio dei ministri in ...

SCENARIO/ Ecco perché Salvini sceglie il Governo e non la flat tax : Il nodo più delicato per il governo è il decreto sicurezza bis, ma l'esecutivo non cadrà. Nel frattempo Salvini ha rinunciato alla flat tax

Salvini e Di Maio - ancora musi lunghi : scintille tra le due anime del Governo su Tav e autonomia : Al funerale del carabiniere ucciso Mario Cerciello Rega gelo tra i due vicepremier, che non si sono neanche stretti la mano

Governo - è maionese impazzita Per Di Maio Salvini è "quell'altro" : La misura è colma. Il limite è stato raggiunto. O, forse, oltrepassato. A segnare la svolta nelle tensioni all'interno del Governo sono state le parole pronunciate da Luigi Di Maio a Cosenza, parlando agli attivisti grillini calabresi: "Ogni volta che... Segui su affaritaliani.it

Tav - mercoledì Salvini in Val Susa Una 'bomba' politica per il Governo : Mercoledì 31 luglio, salvo colpi di scena dell'ultima ora, il leader della Lega Matteo Salvini sarà in Val Susa per una visita al cantiere di Chiomonte della Tav Torino-Lione. Secondo alcuni rumor, il ministro dell'Interno sarebbe dovuto recarsi oggi... Segui su affaritaliani.it

Flat tax Governo : Salvini “Tria non la vuole? O io o lui” : Flat tax governo: Salvini “Tria non la vuole? O io o lui” Si torna a parlare di riforma fiscale, uno dei temi cardine del prossimo autunno, in ottica della legge di bilancio per il 2020. L’obiettivo principale di Matteo Salvini è quello di portare a casa la riforma di punta del centrodestra unito: la Flat tax. L’imposta garantirebbe un risparmio importante per i redditi alti e medio-alti. I redditi bassi e medi, invece, non ...

Sondaggio Tecnè - sorpasso storico e messaggio a Matteo Salvini : il Governo deve cadere : "Gli italiani vogliono tornare al voto". A rivelarlo è un Sondaggio di Tecnè, che per la prima volta, in una serie di interviste del 24 e 25 luglio scorsi, ha conteggiato il 40,5 per cento degli italiani favorevole a tornare ai seggi. Massimo storico da che Lega e M5s sono al governo. Ma, soprattutt

Matteo Salvini - Bruno Vespa : il piano di Mattarella per togliergli il Viminale in caso di crisi di Governo : Il clima di tensione continuo all'interno del governo gialloverde lascia pensare alla possibilità di un ritorno alle urne: ma a Parlamento chiuso quale governo resterà in carica per l'ordinaria amministrazione? "La tradizione vuole - spiega Bruno Vespa - che sia il governo uscente ad assumersi quest

Salvini - ultimatum a Tria : «Nel Governo o io o lui». Conte vede von der Leyen : L'ago del barometro della maggioranza non schioda dalla burrasca. In una giornata mediaticamente dominata da fatti di cronaca nera si consuma l'ennesimo scontro, questa volta a sfondo...