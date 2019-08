Governo | Lezzi | “Salvini vuole rimpasto? Lo dica Noi pronti al voto | basta bloccare il

M5s - Lezzi : “Se Lega vuole staccare spina al Governo - non abbia paura e lo faccia. Ma non nelle feste di partito” : Durissimo attacco alla Lega pronunciato dal ministro del Sud, Barbara Lezzi, nel corso della trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Primo casus belli: le accuse rivolte dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia nei confronti dei 5 Stelle (“con lo stop all’autonomia vogliono favorire la lobby del Sud”). Lezzi è tranchant: “Io sto lavorando per il sistema Paese, e cioè sia per il Sud, sia per il Nord. Non intendo rispondere ...