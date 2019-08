Google sfrutta la sintesi vocale per le chiamate di emergenza sugli smartphone Pixel

Italia bersagliata da virus informatici e messaggi di pirati che sfruttano i servizi Google : I virus informatici continuano a colpire in Italia , e secondo la divisione Research dell’azienda Trend Micro esperta in protezione, nel mese di aprile l’ Italia è stata il terzo Paese al mondo più colpito da attacchi malware. Gli attacchi rivolti all’ Italia e bloccati da Trend Micro sono stati in totale 2.456.210, una terza piazza su un podio tutt’altro che lusinghiero, dietro a Giappone e Stati Uniti, rispettivamente al primo e al ...

Secondo Kaspersky i cybercriminali sfruttano Google Calendar per le truffe online : Gli esperti di Kaspersky hanno realizzato uno studio su come i cybercriminali si servono di Google Calendar (e non solo) per mettere in atto truffe online. L'articolo Secondo Kaspersky i cybercriminali sfruttano Google Calendar per le truffe online proviene da TuttoAndroid.