Google Play Pass | il nuovo servizio premium tutto compreso

Google Play store continua ad ospitare centinaia di app pericolose : Nel mese di giugno più di 205 applicazioni Android malevoli sono state scaricate 32 milioni di volte: ancora una volta, le problematiche legate alla sicurezza del Google Play store non sembrano diminuire. L'articolo Google Play store continua ad ospitare centinaia di app pericolose proviene da TuttoAndroid.

Google testa un altro servizio per il Play Store : ecco come funziona Play Pass : Google sta testando il nuovo servizio di abbonamento Play Pass che permette di accedere a centinaia di giochi e app senza pubblicità o costi aggiuntivi. L'articolo Google testa un altro servizio per il Play Store: ecco come funziona Play Pass proviene da TuttoAndroid.

Gears POP! : al via i pre-order su Google Play e Apple Store : Gears POP! è il titolo pensato per dispositivi mobile iOS e Android annunciato nel corso dell'E3 2018. Si tratta di un gioco nato dalla collaborazione tra Funko POP e Microsoft ispirato, ovviamente, alla famosa saga di Gears of War.Gears POP! è stato protagonista anche all'E3 di quest'anno con un nuovo trailer e, ora, il marketing manager di Microsoft, Aaron Greenberg, ha comunicato attraverso Twitter che sono disponibili i pre order su Google ...

DOOM e DOOM II arrivano ufficialmente su Google Play Store : Bathesda rilascia ufficialmente DOOM e DOOM II sul Google Play Store in occasione del 25° anniversario del primo titolo. L'articolo DOOM e DOOM II arrivano ufficialmente su Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

L’Always on Display dei Google Pixel debutta sui OnePlus con questo modulo Xposed : Con la diffusione crescente dei Display OLED soprattutto sui top di gamma hanno preso piede di pari passo funzioni come Display Ambient o Always on Display L'articolo L’Always on Display dei Google Pixel debutta sui OnePlus con questo modulo Xposed proviene da TuttoAndroid.

Google Play Film vende i film Disney e Marvel in 4K - per ora solo negli USA : Google Play film permette finalmente di acquistare film Disney, Pixar e Marvel in risoluzione 4K. Per adesso la novità riguarda soltanto gli Stati Uniti. L'articolo Google Play film vende i film Disney e Marvel in 4K, per ora solo negli USA proviene da TuttoAndroid.

Google prepara la possibilità di recensire un’applicazione senza dover andare su Play Store : Google al lavoro per portare le recensioni del Google Play Store direttamente dentro alle applicazioni: un nuovo modo per recensire un'app, alla ricerca di migliorare il sistema. L'articolo Google prepara la possibilità di recensire un’applicazione senza dover andare su Play Store proviene da TuttoAndroid.

Tinder decide di bypassare il Google Play Store per gli acquisti in-app : Pare che Tinder abbia deciso di reagire alla tassazione imposta dal Google Play Store con una mossa che potrebbe dare una scossa al mercato delle applicazioni mobile L'articolo Tinder decide di bypassare il Google Play Store per gli acquisti in-app proviene da TuttoAndroid.

Un’ondata di offerte sul Google Play Store : ecco le migliori su app e giochi Android : E' in arrivo un'ondata di offerte sul Google Play Store: ecco le migliori su app e giochi Android che interesseranno oltre 30 titoli L'articolo Un’ondata di offerte sul Google Play Store: ecco le migliori su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

L’avviso “Non adatta ai bambini” appare per alcune app presenti nel Google Play Store : Con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei bambini, lo scorso maggio Google ha annunciato che gli sviluppatori Android devono specificare una fascia di età di utilizzo per tutte le app presenti nel Play Store. Come parte di questo impegno esiste la possibilità di contrassegnare un'applicazione come "Non adatta ai bambini" e ora queste etichette di avvertimento stanno iniziando a comparire sulla piattaforma Google Play. L'articolo ...

Google fa fuori altre app dal Play Store - in nome della sicurezza : Google ha ritirato dal Play Store più app per il tracciamento delle persone dopo che Avast ha scoperto che sono state ideate principalmente per scopi di stalking. Questo tipo di applicazioni si presentano come strumenti progettati per la sicurezza dei bambini o per la ricerca di dispositivi smarriti o rubati, ma sono principalmente utilizzati dai malintenzionati con lo scopo di perseguitare le persone nelle relazioni personali. L'articolo ...

Google Chrome si rinnova sul Play Store con il gestore delle password e modifiche alla UI : Google Chrome si aggiorna nel canale stabile e il rollout raggiunge tutti gli utenti del Play Store: ecco le novità legate all'interfaccia e il nuovo geStore delle password. L'articolo Google Chrome si rinnova sul Play Store con il geStore delle password e modifiche alla UI proviene da TuttoAndroid.

Dr Mario World è disponibile su iOS e Android : come scaricarlo gratis da App Store e Google Play : Nintendo ce lo aveva promesso, Dr Mario World avrebbe debuttato nel corso del mese di luglio sui nostri dispositivi mobile, che siano Android o con sistema operativo iOS. E così effettivamente è stato! Lo spin-off del leggendario franchise, apparso per la prima volta nel lontano 1990 su NES e Game Boy, è infatti finalmente disponibile per il download, per altro in via del tutto gratuita, con la presenza degli ormai immancabili acquisti in ...

Occhio alle notifiche del Play Store - Google sta regalando credito da spendere su app e giochi : Google, probabilmente per l'arrivo imminente delle settimane più calde dell'anno, è tornata a regalare credito da spendere sul Google Play Store ai suoi utenti, ovviamente solo ad alcuni fortunati che sono stati selezionati. L'articolo Occhio alle notifiche del Play Store, Google sta regalando credito da spendere su app e giochi proviene da TuttoAndroid.