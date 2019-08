Gli uomini meglio vestiti della settimana

Uomini e Donne - Rosa Perrotta è mamma da poco e per il fiGlio appena nato ha deciso così : Rosa Perrotta, mamma da pochi giorni, vuole condividere questa fase della sua vita con i follower, che anche durante la gravidanza non le hanno mai fatto mancare l’affetto. “Mi mandano regali a casa…Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”, ha detto la ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Chi, che l’ha incontrata poco dopo il parto. Domenico – questo il nome scelto per il figlio avuto dal compagno Pietro ...

Giulia CavaGlià - ex di Uomini e donne - starebbe frequentando Pietro Zamas ma lei smentisce : La situazione sentimentale di Giulia Cavaglià continua ad essere costantemente monitorata dal gossip di Uomini e donne, ansioso di scoprire se stia frequentando un altro ragazzo dopo la rottura con Manuel Galiano. Single già da più di un mese, la torinese non avrebbe nessun vincolo che le vieta di uscire con un'altra persona, proprio come Angela Nasti, attualmente fidanzata con il calciatore Kevin Bonifazi. Da qualche settimana, il nome di ...

In vacanza con “lui”. Uomini e Donne - Giulia CavaGlia non si nasconde. E il gossip vola : Giulia Cavaglia è appena uscita da una storia breve ma burrascosa con Manuel Galiano, il corteggiatore che aveva scelto a Uomini e Donne. Una rottura avvenuta a sorpresa, molti credevano che la loro storia sarebbe durata e la stessa Raffaella Mennoia della redazione ha mostrato parecchie perplessità quando Giulia ha dato la sua versione dei fatti davanti alle telecamere di Witty. Per farla breve, i due si sono accusati reciprocamente. Lei ha ...

Gossip Uomini e donne : Giulia CavaGlià smentisce il flirt con Francesco Sole : Giulia Cavaglià continua ad essere una delle indiscusse protagoniste del Gossip estivo di Uomini e donne. Dal giorno in cui è stata ufficializzata la sua rottura con Manuel Galiano, all'ex tronista sono stati associati nuovi flirt, poi prontamente smentiti dalla diretta interessata. Si è prima parlato di un possibile ritorno di fiamma con Giulio Raselli, suo ex corteggiatore del Trono Classico, e successivamente di una frequentazione con un ...

Il Google Camp di Selinunte - Gli uomini più ricchi del mondo in Sicilia : Continua il Google Camp di Selinunte. La kermesse organizzata da Big G che sta facendo arrivare in Sicilia gli uomini più ricchi e potenti del mondo. Sulla strada statale 121 tra Agrigento e Selinunte è un grande via vai di Maserati, Ferrari, Porsche e altre auto di grossa cilindrata. Tutte auto di ricchi facoltosi che si recano tra i maestosi Templi di Selinunte. Tanti gli ospiti vip che partecipano al Google Camp. Il principe William e Kate ...

Uomini e Donne News : Giulia CavaGlia ha Mentito a Tutti! Ecco Perchè! : Giulia Cavaglià, protagonista dell’ultima stagione Uomini e Donne Trono Classico, ha detto addio in breve tempo al suo fidanzato Manuel Galiano. Poche ore fa l’ex tronista voleva far ricadere le colpe su di lui, ma la verità è un’altra! Giulia Cavaglià non convince: Ecco perché! Raffaella Mennoia, sulla scia di ciò che è accaduto dopo la scelta a Uomini e Donne Classico di Giulia Cavaglia, cerca di indagare per capire che cosa ...

Gruppo di giovani scout in difficoltà - soccorsi daGli uomini del Cnsas : L'Aquila - Una squadra di 5 scout romani, tutti di età compresa tra i tredici e i quindici anni, è stata recuperata in buone condizioni di salute dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Sulmona in località Fonte Fredda, nel Parco della Majella. I ragazzi, compresi in un Gruppo scout più ampio e accampato al Passo San Leonardo, hanno lasciato il campo questa mattina per effettuare una escursione ...

Convocati Torino - Gli uomini scelti da Mazzarri per il ritorno di Europa League [FOTO] : Convocati Torino, sono ben 19 gli uomini scelti da Walter Mazzarri per la gara di ritorno del preliminare di Europa League in Ungheria tra il Debrecen e i granata, che hanno vinto 3-0 in Italia. Dopo l’allenamento al Filadelfia, Belotti e compagni voleranno domani in Ungheria. Non saranno della gara Lyanco (distrazione al muscolo semi-membranoso della coscia sinistra) e Lukic (otite). Domani conferenza stampa di Mazzarri alle 17 allo ...

