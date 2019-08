Gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato sui missili nucleari firmato con la Russia

Da settembre Gli Stati Uniti imporrano nuovi dazi sui prodotti cinesi : Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che dal primo settembre gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su beni d’importazione cinesi del valore di 300 miliardi di dollari all’anno: i dazi saliranno del 10 per cento. I nuovi dazi si aggiungeranno

Basket - Mondiali 2019 : i convocati deGli Stati Uniti. Sarà davvero un Dream Team? Un numero esagerato di assenze e defezioni : Harrison Barnes, Bradley Beal, Anthony Davis, Andre Drummond, Eric Gordon, James Harden, Tobias Harris, Kyle Kuzma, Damian Lillard, Brook Lopez, Kevin Love, Kyle Lowry, Paul Millsap, Donovan Mitchell, CJ McCollum, Khris Middleton, Jayson Tatum, PJ Tucker, Myles Turner, Kemba Walker. Dovevano essere questi i 20 giocatori tra cui Gregg Popovich avrebbe selezionato i 12 con i quali andare ai Mondiali di Cina 2019 per scrivere un altro capitolo ...

La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili - dicono Gli Stati Uniti : Il regime della Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili nel corso di un test militare, hanno fatto sapere diverse fonti militari ai giornali statunitensi. Il lancio sarebbe avvenuto giovedì sera, cioè nelle prime ore del mattino di venerdì

Carabiniere ucciso - daGli Usa i padri dei due arrestati a Roma per difendere i fiGli : padri in soccorso dei figli per cercare di difenderli. Sono sbarcati dagli States l'italoamericano Fabrizio Natale e il californiano Ethan Elder. Sono i genitori rispettivamente di Christian Gabriel Natale Hjorth, 18 anni, e di Finnegan Lee Elder, 19 anni. I loro figli sono nel carcere Romano di Regina Coeli per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni. Dei due, Lee Elder ha confessato di avere inferto le coltellate, 11, con ...

Burger King estenderà la vendita degli hamburger con la “carne impossibile” in tutti Gli Stati Uniti : La catena di fast food Burger King estenderà a tutti gli Stati Uniti la vendita degli Impossible Whopper, cioè degli hamBurger a base vegetale ma che ricordano moltissimo il sapore e la consistenza della carne di manzo grigliata. Dopo una

«Il Trono di Spade» - quali sono stati Gli attori più pagati? : Che gli attori delle serie tv abbiano stipendi da star, è noto da anni, così come è facile intuire che gli interpreti di produzioni di successo guadagnino più di altri. Inutile dunque stupirsi guardando le cifre corrisposte agli attori principali de Il Trono di Spade, una delle serie cult degli ultimi anni. Non per tutti, però: nella classifica degli attori di Game of Thrones con gli stipendi migliori, è possibile ...

Il presidente deGli Stati Uniti Donald Trump ha concesso al Brasile uno status diplomatico privilegiato riservato ai principali alleati fuori dalla NATO : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso al Brasile lo status diplomatico privilegiato di “major non-NATO ally” (MNNA), riservato ai principali paesi alleati che non fanno parte dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. Oltre al Brasile lo possiedono

Mauritius Leaks : centinaia di aziende - anche di Bob Geldof - eludono le tasse impoverendo Gli Stati africani : anche le Mauritius hanno i loro Papers. Il Consorzio investigativo ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) insieme al giornale francese Le Monde hanno pubblicato 200mila documenti provenienti in maniera anonima dallo studio degli avvocati Conyers Dill & Pearman, con sede nell’isola di Mauritius, piccolo paese africano con tassazione attorno al 3%, e ribattezzati i Mauritius Leaks. Lo studio è specializzato in finanza ...

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif : Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif. Lo ha fatto sapere il dipartimento del Tesoro, spiegando che le sanzioni vietano a Zarif di viaggiare o effettuare transazioni economiche verso o attraverso gli Stati

Osama Bin Laden - Gli Stati Uniti : "Morto il figlio Hamza. Era il suo erede alla guida di Al Qaeda" : Sarebbe morto, secondo quanto sostiene un articolo della Nbc News, Hamza Bin Laden. Agli Stati Uniti sarebbe giunta l'informazione Hamza, uno dei tre figli di Osama bin Laden, e possibile successore a capo di Al Qaeda, sarebbe deceduto. Non c'è ancora una conferma ufficiale, chiarisce l'emittente am

Quanto sono stati fedeli Gli utenti dei maggiori brand Android nel 2019? Ce lo spiega la ricerca di BankMyCell : Un nuovo report di BankMyCell analizza la fedeltà degli utenti Android ai vari brand nei primi mesi del 2019: bene Samsung e Google, malissimo HTC. L'articolo Quanto sono stati fedeli gli utenti dei maggiori brand Android nel 2019? Ce lo spiega la ricerca di BankMyCell proviene da TuttoAndroid.

Ipertrofia prostatica benigna : oltre il 50% deGli italiani evita le cure e ignora i sintomi : Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da Ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più ...

Reggio Calabria - Gli arrestati esultano per l’elezione del consiGliere di FdI : “Abbiamo vinto” : “È stato eletto, abbiamo vinto. Ora vediamo se mantiene i patti“. È la conversazione intercettata dalla polizia tra due degli arrestati dell’inchiesta “Libro Nero”, Stefano Sartiano (esponente di spicco della cosca Libri) e Giuseppe Demetrio Tortorella, che esultano per l’elezione in Regione Calabria del consigliere di Fratelli d’Italia, Alessandro Nicolò, finito anch’egli agli ...

Le separazioni tra genitori e figli entrati illegalmente neGli Stati Uniti sono proseguite anche dopo che Trump aveva detto che sarebbero finite : L’ACLU, un’organizzazione non governativa statunitense a favore dei diritti civili, ha detto in un documento depositato in tribunale che nell’ultimo anno più di 900 bambini migranti sono Stati separati dai loro genitori, entrati illegalmente negli Stati Uniti. L’ACLU (American Civil Liberties