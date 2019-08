Ginnastica artistica | Viktoria Listunova | la stellina che dominerà il dopo Biles?

Ginnastica artistica - PanAm Games 2019 : Kara Eaker da brividi - 15.266 alla trave! Black e Moors vincenti : A Lima (Perù) si sono conclusi i Giochi PanAmericani per quanto riguarda la Ginnastica artistica, questa competizione è l’equivalente dei nostri Europei ma sono presenti anche altri sport. Tutte le big del continente americano si sono date appuntamento in questa kermesse, eccezion fatta per Simone Biles che ha deciso di rimanere a casa dopo lo show confezionato agli US Classic. Gli USA si sono imposti nella gara a squadre mentre la ...

Ginnastica artistica - da Vite Parallele a The All Around : lo show in tv - tra emozioni e pathos. La strategia vincente : La Ginnastica artistica si conferma uno sport estremamente televisivo, in grado di attirare davanti allo schermo un pubblico estremamente variegato e multiforme: la bellezza delle evoluzioni, il fascino delle varie “acrobazie”, la magia del volo e l’ebrezza del gesto impossibile hanno sempre affascinato le grandi masse tanto che la Polvere di Magnesio è una delle discipline più seguite in occasione delle Olimpiadi, soprattutto ...

Ginnastica artistica - PanAm Games 2019 : Ellie Black trionfa nell’all-around! McCusker si arrende in volata - terza Saraiva : Strepitosa magia di Ellie Black che ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale dei PanAm Games (l’equivalente dei nostri Europei di Ginnastica artistica con la presenza anche di altri sport). I Giochi Continentali Americani sono stati terreno di caccia per la stupenda canadese che si è imposta con 55.250 punti, battendo in volata la favorita statunitense Riley McCusker (55.125). La 23enne di Halifax, già argento sul giro ...

Ginnastica artistica - PanAm Games 2019 : dominio degli USA - Hurd stecca nella notte di Eaker e McCusker. Canada e Brasile con la squadra mondiale : Tutto estremamente facile per gli USA ai Giochi PanAmericani, la Nazionale di Ginnastica artistica femminile ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso a squadre con un complessivo 171.000 surclassando così il Canada (160.600) e il Brasile (158.550). Al Polideportivo Villa El Salvador di Lima (Perù) la corazzata a stelle e strisce ha vinto il quinto titolo continentale consecutivo, l’undicesimo della sua gloriosa storia: non ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : attrezzatura Spieth a Stoccarda - poi rivoluzione Senoh alle Olimpiadi : Inizia a salire la febbre per i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, l’evento metterà in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: le migliori nove squadre del turno di qualificazione, escluse quelle finite sul podio ai Mondiali 2018, staccheranno il pass per il Sol Levante. Si preannuncia grande battaglia nell’appuntamento più importante dell’anno per la ...

Ginnastica artistica - sorteggio Mondiali 2019 : l’analisi delle suddivisioni - quante insidie per l’Italia nel turno mattutino. Caccia al pass olimpico : Mancano poco più di due mesi ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. La rassegna iridata sarà fondamentale perché metterà in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, le migliori nove squadre del turno di qualificazione (escludendo quelle già ammesse ai Giochi tramite i Mondiali dell’anno scorso) staccheranno il biglietto per il Sol Levante. A Losanna si è svolto il ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 : tutte le ammesse. Sfida tra Giorgia Villa e le Fate - ci sono Ferlito e Mori - assente Ferrari : La FGI ha pubblicato le liste di ammissione ai Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Meda (in provincia di Monza e Brianza) nel weekend del 13-15 settembre: si tratta di un appuntamento importante non soltanto perché verranno assegnati i vari tricolori individuali ma anche perché sarà l’ultima gara prima dei Mondiali di Stoccarda (4-13 ottobre) dove le nostre Nazionali andranno a caccia della ...

Ginnastica artistica - US Classic 2019 : Simone Biles scatenata - trionfo da 60 punti. Show lunare - partita la volata mondiale : Una vittoria di Simone Biles ormai non fa più notizia, la fuoriclasse della Polvere di Magnesio ci ha abituato a domini incontrastati e nella notte italiana ha recitato il suo consueto Show trionfando agli US Classic, tradizionale kermesse statunitense che spalanca le porte dei campionati nazionali in programma ad agosto. La Reginetta della Ginnastica artistica si è imposta con tondo 60.000, ancora una volta ha sfondato il fatidico muro dei 60 ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : sorteggiate suddivisioni e ordini di rotazione. Italia fortunata a metà - in palio le Olimpiadi : A Losanna (Svizzera) si sono svolti i sorteggi per i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Mancano poco meno di tre mesi alla rassegna iridata che metterà in palio anche i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: le migliori nove squadre, oltre alle tre finite sul podio lo scorso anno, staccheranno il biglietto per il Sol Levante ma saranno disponibili anche dei pass per gli ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari : “Penso a non avere rimpianti - sento dolore ma ci provo. I miei momenti più belli e brutti…” : ESCLUSIVA OA SPORT – Vanessa Ferrari è stata ospite dello stand di Sigoa durante la Ginnastica in Festa, tradizionale kermesse che si svolge alla Fiera di Rimini e che coinvolge tutto il settore amatoriale della Ginnastica. La Campionessa del Mondo 2006 è nel pieno della riabilitazione dopo l’operazione ai piedi eseguita un paio di mesi fa e si sta già preparando per il suo ritorno in gara, la bresciana ha nel mirino la ...

Ginnastica artistica - Petrounias e Millousi si sono sposati. Il Campione del Mondo con l’icona di bellezza : Fiori d’arancio nel Mondo della Ginnastica artistica, Eleftherios Petrounias (28 anni) e Vasiliki Millousi (35 anni) si sono sposati. La coppia greca (entrambi sono nativi di Atene) è convolata a nozze dopo un lungo fidanzamento tra le pedane. Lui è un’icona dello sport ellenico: primo tedoforo alle Olimpiadi di Rio 2016 (raccolse il sacro fuoco appena venne generato ad Olympia), ha vinto l’oro agli anelli in quei Giochi ma ...

Ginnastica artistica - US Classic 2019 : le americane si lanciano verso i Mondiali - Simone Biles all’attacco con Hurd e tante big : Mancano meno di tre mesi ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, la rassegna iridata qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo e tutte le Nazionali si stanno preparando in vista dell’appuntamento più importanti dell’anno. La marcia di avvicinamento all’evento in terra tedesca incomincerà nel weekend del 20-21 luglio, le prime a scendere in pedana saranno le ...

Ginnastica artistica - quando si tornerà in pedana? Il calendario delle prossime gare tra EYOF - Campionati Italiani e Mondiali : Sono state due settimane estremamente intense per la Ginnastica artistica con gli European Games e le Universiadi, si è tornati in gara dopo una lunga pausa e tra Minsk e Napoli abbiamo assistito a belle competizioni con delle interessanti prestazioni. Sono arrivate gioie per l’Italia con il trionfo di Marco Lodadio agli anelli nella capitale bielorussia e di Carlotta Ferlito al corpo libero nel capoluogo campano senza dimenticarsi ...

Ginnastica artistica - Carlotta Ferlito e un rientro regale : l’oro alle Universiadi - le lacrime di gioia e un futuro da scrivere : Carlotta Ferlito ha graffiato ancora una volta, dopo tre anni di assenza dalle pedane internazionali ha saputo ritrovare la forma giusta e ha giganteggiato alle Universiadi 2019 conquistando una fantastica medaglia d’oro al corpo libero. La siciliana non gareggiava a certi livelli dalle Olimpiadi di Rio 2016, nelle ultime stagioni si era limitata ad alcune gare di Serie A e ai Campionati Nazionali, aveva partecipato al talent show Dance ...