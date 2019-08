Gianna Nannini e la vacanza choc | La puntura della medusa viola è bestiale

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Serena Granato La rocker de I Maschi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Instagram, parlando ai suoi fan dello scontro vissuto con unaLa rocker de I Maschi,, è tornata a catalizzare l'attenzione dei media. La cantautrice italiana nata a Siena ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Instagram, nella cui descrizione ha fatto sapere di essere stata vittima di uno scontro accidentale con una. “Nuotando in mare ‘controcorrente’, mi sono scontrata con una, l’impatto è stato violento e la, in faccia", sono solo alcune delle ultime dichiarazioni rilasciate in rete dalla. L'impatto improvviso con il temibile celenterato è avvenuto mentre la cantante si trovava in. "La parte sinistra del volto, specialmente la fronte, è un po’ ‘horror’ e l’occhio, anche se non è stato toccato, semichiuso – ha ...

