Gianluca Di Marzio | Oltre allo scambio Lukaku-Dybala | lo United potrebbe prendere anche

Gianluca Di Marzio – Vinicius al Benfica per 17 milioni : Ultime di mercato da Sky. Gianluca Di Marzio ha annunciato il passaggio di Vinicius al Benfica. Dopo la scorsa stagione in cui a militato tra le fila del Rio Ave e Monaco l’attaccante brasiliano passerà al Benfica a titolo definitivo. 17 milioni di euro, la cifra dell’affare Vinicius ha lasciato oggi il ritiro degli azzurri, pronto oramai a trasferirsi a Lisbona. “Vinicius Morais ripartirà dal Benfica, dopo la stagione ...

Gianluca Di Marzio : 'Chiesa è convinto di chiedere via libera per trasferirsi alla Juve' : Il probabile arrivo di de Ligt potrebbe non essere il solo alla Juventus. La dirigenza però, prima di investire di nuovo, dovrà pensare a sfoltire una rosa ricca di giocatori, cercando di ricavare quel tesoretto utile per poter acquistare giocatori funzionali al gioco di Sarri. I possibili indiziati a lasciare la squadra sono diversi: si va da Perin a Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi, mentre nel settore avanzato ...

Gianluca Di Marzio : Il Genoa insite per Rog : Per il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio il Genoa starebbe insistendo per Marko Rog. Il centrocampista del Napoli, da gennaio in prestito al Siviglia, stuzzica molto Preziosi. Anche oggi ci sono stati nuovi contatti tra le parti: la trattativa per il croato classe 1995 entra nel vivo, lui intanto è stato inserito nella lista che prenderà parte al ritiro azzurro a Dimaro. L'articolo Gianluca Di Marzio: Il Genoa insite per Rog sembra ...

Gianluca Di Marzio : “Ci sono complicazioni per Manolas al Napoli” : la lunga attesa per la chiusura dell’affare Manolas sta facendo sorgere dubbi che ci sia ancora qualche problema nella trattativa. Dopo Alfredo Pedullà anche il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio su twitter parla delle ultime notizie che arrivano e delle parti ancora al lavoro #Calciomercato | Parti a lavoro per chiudere entro oggi il trasferimento di #Manolas al #Napolihttps://t.co/Bdig8Ps3le — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 30 ...

Gianluca Di Marzio : 'De Ligt-Juventus - inserimento clausola da 150 milioni determinante' : Il calciomercato entrerà nel vivo dal primo luglio, quando sarà ufficialmente aperto: ci si attende molto dalle società di vertice in Serie A, in particolar modo da Inter, Napoli e Juventus, che sembrano le più attive. Per l'Inter, sarebbe stata trovata l'intesa con il Sassuolo per Sensi, con l'Hertha Berlino per Lazaro, con la Roma per Dzeko e prosegue anche la trattativa con il Manchester United per Lukaku. Il Napoli invece a breve potrebbe ...

Gianluca Di Marzio : Svelato il mistero della fasciatura di Allan : Il Brasile batte il Paraguay ai rigori ai quarti di Copa América. E Allan scende in campo da titolare con una vistosa fasciatura blu in testa Il Brasile batte il Paraguay e vola in semifinale di Copa America, ma quello che aveva incuriosito maggiormente nella partita di ieri era il vistoso copricapo di Allan. Il centrocampista azzurro ha tenuto in mano la regia della Seleçao per oltre 70 minuti, ma con una fasciatura azzurra sulla ...

Gianluca Di Marzio : «È in corso un incontro tra la Roma e Diawara» : Su Twitter il giornalista Gianluca Di Marzio annuncia che è in corso in questi minuti un incontro tra il ds della Roma Petrachi e l’entourage di Amadou Diawara per trovare un accordo per il passaggio alla Roma, che farebbe parte dell’affare Manolas Secondo il giornalista si potrebbe chiudere con un ingaggio sui 2/2,2 milioni milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi cinque anni. #Calciomercato | #Roma, incontro con ...

Gianluca Di Marzio : 'De Ligt sarebbe pronto a dire sì alla Juventus' : Potrebbe essere una settimana importante per la Juventus per quanto riguarda il calciomercato: dopo l'ufficializzazione e la presentazione di Maurizio Sarri, potrebbero arrivare grandi novità in merito ad acquisti e cessioni di giocatori. Per quanto riguarda le partenze, il Manchester City potrebbe chiudere l'acquisto di Joao Cancelo per 60 milioni di euro. Ma le principali trattative potrebbero riguardare gli arrivi: a breve infatti si aspetta ...