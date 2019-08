Gazzetta | L’Inter a Icardi “Sei fuori!”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2019) Cresce la tensione tra cardi e l’Inter. C’è stato ieri l’ennesimo summit in casa nerazzurra tra Marotta, Oriali e Mauro, al centro della discussione il futuro dell’argentino che continua a rifiutare qualsiasi alternativa che non siano Juve o Inter. I nerazzurri hanno messo Iardi davanti all’out-out, se non accetta una delle due proposte arrivate da Roma e Napoli, è fuori squadra definitivamente.dimentichi di giocare anche solo un minuto con, pure se dovesse restare nerazzurro dopo la chiusura del mercato del prossimo 2 settembre Una decisione decisamente dura che non è piaciuta all’argentino e a sua moglie che hanno riportano un particolare in più, a Mauro sarebbe stato detto di non far parte delle liste definitive per il Campionato e la Champions. Una decisione che avrebbe fatto scattare l’attaccante e Wanda decisi a valutare ...

