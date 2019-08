GameStop | decine di direttori vendita licenziati negli USA

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 2 agosto 2019) Stando alle recenti notizie sulla nota catena, la compagnia avrebbe licenziatodiStati Uniti. Nello specifico, almeno 50 persone avrebbero perso il loro posto di lavoro.I licenziamenti, tuttavia, farebbero parte di un piano ben preciso di: l'azienda ha come obiettivo la riduzione dei costi operativi.Andando ancora di più nel particolare, la compagnia ha affermato in una email inviata a Kotaku che si sta sforzando per "ridurre i costi e migliorare l'efficienza, al fine di recuperare nuovi fondi da poter investire nell'evoluzione dei punti".Leggi altro...

Eurogamer_it : #GameStop licenzia decine di direttori vendita negli USA. - Asgard_Hydra : GameStop: tagli al personale, licenziati decine di direttori vendite negli Stati Uniti - Asgard_Hydra : Gamestop licenzia decine di direttori vendite -