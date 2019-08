Futuro Ribery | ‘Bild’ | “Il francese chiuderà la propria carriera in Arabia Saudita o

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Francksembra aver scelto dove proseguire il suo cammino. E’ destinato a rimanere soltanto un sogno quello di vedergli vestire la maglia della Fiorentina, ‘voce di mezza estate’ circolata qualche giorno fa. Il calciatore, come riferisce la ‘Bild‘ concluderà laino Qatar. Il quotidiano spiega che l’ex stella del Bayern Monaco, in scadenza di contratto da giugno, volerà in queste ore nel Golfo Persico, dopo aver svolto le visite mediche in Baviera, per firmare con la sua nuova squadra.L'articolo, ‘Bild’: “Illaino Qatar” CalcioWeb.

violanews : Ribery scartato dal Liverpool, futuro incerto per il francese - - firenzeviola_it : RIBERY, Lo scarta anche il Liverpool: futuro incerto - ItaSportPress : Ribery ha deciso il suo futuro: niente Monaco, ecco dove vuole giocare - -