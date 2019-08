Dove e Quando di Benji & Fede è il singolo più venduto della settimana - 2° Fred De Palma con Ana Mena : Dove e Quando di Benji & Fede è il singolo più acquistato della settimana, al primo posto della classifica Fimi dei brani. La classifica album premia invece Machete Mixtape 4 di Machete, stabile in vetta, seguito da Colpa Delle Favole di Ultimo, da Ed Sheeran, da Peter Pan di Ultimo e da Salmo in top 5. Se poche sono le novità ai vertici della classifica album Fimi non si può di certo dire lo stesso della classifica Fimi dei singoli più ...

Fred De Palma ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Uebe” : In arrivo a settembre The post Fred De Palma ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Uebe” appeared first on News Mtv Italia.

Festival Show a Caorle con Paola Turci - Alberto Urso - Fred De Palma e molti altri : Festival Show arriva a Caorle e accoglie sul palco molti artisti italiani. La terza tappa di Festival Show, dopo Padova e Chioggia, si terrà il 25 luglio all'Arenile Madonna dell’Angelo nella Spiaggia di Levante di Caorle con inizio alle ore 21.00 con la conduzione di Anna Safroncik con Paolo Baruzzo. Paola Turci, Roby Facchinetti, Paolo Belli e Fausto Leali ma anche il vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso. Sul palco ...

Ufficiali gli ospiti di Radio Stop a Marina di Cecina - da The Kolors e Enrico Nigiotti a Fred De Palma : Sono Ufficiali gli ospiti di Radio Stop a Marina di Cecina. La serata dedicata al sostegno di ADMO vedrà infatti avvicendarsi sul palco una serie di artisti, molti dei quali reduci dall'esperienza ad Amici di Maria De Filippi o X Factor. Tra gli ospiti annunciati anche Enrico Nigiotti, attualmente in tour per il supporto dell'album Cenerentola E Altre Storie ma anche in Radio con il singolo Notturna. L'artista livornese ha inoltre ...