Formula 1 | Verstappen lancia la sfida a Hamilton | “Mondiale difficile ma ci proverò

Formula 1 – Verstappen e la verità sul suo futuro - Max sincero : “Ferrari? Ho sempre voluto essere…” : Max Verstappen sincero sul suo futuro: le parole dell’olandese della Red Bull sulle recenti voci di mercato Niente pausa per i piloti di Formula 1: dopo l’incredibile gara di domenica ad Hockenheim, i campioni delle 4 ruote sono nuovamente pronti a salire a bordo delle loro monoposto per un nuovo round della stagione 2019. Reduce dalla vittoria al Gp di Germania, Verstappen è motivato a continuare a far bene con la Red Bull, ...

Formula 1 – Verstappen via dalla Red Bull? Horner per nulla allarmato : “sono tranquillissimo - ecco perchè” : Christian Horner sereno sulla situazione di Verstappen: il team principal della Red Bull per nulla allarmato su un possibile addio dell’olandese Nelle ultime ore ha fatto clamore uno scoop davvero incredibile, secondo il quale la Ferrari avrebbe rifiutato le proposte di Verstappen ed Hamilton, preferendo di puntare sul giovane Leclerc. In molti, dunque, si sono domandati se il pilota olandese della Red Bull si sia stancato del suo ...

Formula 1 - Marko in estasi : “Verstappen stile Senna a Hockenheim - può ancora vincere il titolo quest’anno” : Il consulente austriaco ha parlato della stagione di Verstappen, soffermandosi anche sul futuro dell’olandese La lotta per il titolo mondiale in Formula 1 non è affatto terminata, almeno sentendo le parole di Helmut Marko che, ai microfoni di Auto Motor und Sport, ha sottolineato come Max Verstappen possa ancora mettere i bastoni tra le ruote a Hamilton. AFP/LaPresse Il super consulente della Red Bull ha lodato l’olandese dopo ...

Mercato Formula 1 - clamorosa decisione della Ferrari : secco no a Hamilton e Verstappen! : Stando ad alcuni rumors di Mercato, la Ferrari avrebbe rifiutato le candidature di Hamilton e Verstappen preferendo puntare su Leclerc Le rivelazioni sono davvero clamorose e, se confermate, renderebbero il Mondiale del 2021 davvero entusiasmante. Il Mercato piloti resta bloccato per quanto riguarda la prossima stagione, preparando però i botti per quella successiva quando scadranno i contratti dei big. I team stanno già programmando il ...

DIRETTA Formula 1/ F1 gara live : ha vinto Verstappen - Vettel sul podio! - Gp Germania - : DIRETTA FORMULA 1, gara Gp Germania 2019 Hockenheim: vincitore e podio, cronaca e risultato live del Gran Premio in una stagione dominata dalla Mercedes.

Formula 1 - problemi di partenza per Gasly e Verstappen in Germania : Horner prova a fare chiarezza : Il team principal della Red Bull ha parlato dei problemi avuti in partenza in Germania da Verstappen e Gasly Max Verstappen ha vinto il Gp di Germania, ma in Red Bull non mancano certamente le cose su cui lavorare. Il team di Milton Keynes infatti è preoccupato per i problemi alla partenza avuti dall’olandese e dal compagno di squadra Gasly, piantatisi entrambi allo spegnimento dei semafori. Photo4/LaPresse Interrogato da ...

Formula 1 - Max Verstappen non si monta la testa : “non penso al Mondiale - lotterò gara per gara” : Il pilota olandese ha parlato dopo la vittoria ottenuta in Germania, sottolineando come non cambi nulla in ottica Mondiale Seconda vittoria stagionale per Max Verstappen, che bissa il successo ottenuto in Austria con il trionfo di oggi in Germania. Il pilota olandese non sbaglia nulla, azzeccando tutte le scelte e tagliando per primo il traguardo davanti a Vettel e Kvyat. Photo4/LaPresse Interrogato nel post gara sulla sua prestazione, Mad ...

DIRETTA Formula 1/ F1 gara live : ha vinto Verstappen - Vettel sul podio! - Gp Germania - : DIRETTA FORMULA 1, gara Gp Germania 2019 Hockenheim: vincitore e podio, cronaca e risultato live del Gran Premio in una stagione dominata dalla Mercedes.

Formula 1 – Verstappen soddisfatto - Vettel euforico dopo la rimonta - podio da… papà per Kvyat : le prime parole dei protagonisti del Gp di Germania : Gara pazzesca oggi ad Hockenheim: le parole a caldo dei protagonisti del Gp di Germania E’ Max Verstappen il vincitore del Gp di Germania: al termine di una gara pazzesca è stato l’olandese della Red Bull a riuscire ad avere la meglio ad Hocknheim, dove non sono mancati i colpi di scena. Alle spalle di Verstappen un eccezionale Sebastian Vettel, autore di una strepitosa rimonta, dal 20° al secondo posto, che finalmente può ...

Formula 1 - Max Verstappen tira un sospiro di sollievo : “fortunatamente abbiamo risolto il calo di potenza…” : Il pilota olandese ha parlato in conferenza stampa del problema occorso in Q2, risolto per fortuna dai suoi meccanici Non solo Vettel, anche Max Verstappen ha dovuto fare i conti con un calo di potenza della sua vettura nel corso delle qualifiche del Gp di Germania. Il pilota olandese ha avvertito via radio il suo muretto durante la Q2, lamentando un problema al turbo della monoposto numero 33. Lapresse Rientrato subito ai box, i meccanici ...

Formula 1 – Hamilton approfitta dell’assenza delle Ferrari - Verstappen contento e Bottas deluso : le parole a caldo dei protagonisti delle qualifiche di Hockenheim : Hamilton in pole ad Hockenheim: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Germania E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Germania: il britannico della Mercedes ha chiuso le qualifiche di Hockenheim al primo posto, seguito da Max Verstappen e Valtteri Bottas. qualifiche disastrose per la Ferrari: Vettel e Leclerc non hanno potuto lottare per la pole position a causa di due problemi tecnici che li hanno costretti a ...

Formula 1 – Verstappen sorride a metà : “siamo vicini a Ferrari e Mecedes ma c’è del lavoro da fare” : Verstappen sorride a metà dopo il 5° posto ottenuto nelle FP2 del Gp di Germania: il pilota della Red Bull è pronto a diminuire il gap da Ferrari e Mercedes Quinto posto per Max Verstappen nelle FP2 del Gp di Germania. Il pilota della Red Bull si è piazzato dietro al duo di testa composto dalle Ferrari di Leclerc e Vettel e alla coppia Mercedes Hamilton-Bottas. Un gap che non spaventa Verstappen, ma che va colmato col duro lavoro, come lo ...

Formula 1 – Verstappen ripensa a Silverstone : “Vettel? Ecco cosa mi ha detto dopo il contatto” : Max Verstappen e l’incidente con Vettel a Silverstone: l’olandese della Red Bull la prende con filosofia, le parole alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale Sta per iniziare un nuovo weekend di gara di Formula 1: i piloti tornano a bordo delle loro monoposto questa mattina ad Hockenheim per le prime prove libere del Gp di Germania. Intanto, ieri, i campioni delle quattro ruote hanno incontrato la stampa per raccontare con ...

Formula 1 – Leclerc - il sogno di diventare campione del mondo e i duelli con Verstappen : “non vedo l’ora di altri ruota a ruota con lui” : Charles Leclerc sogna ad occhi aperti: le parole del giovane monegasco della Ferrari sul titolo di campione del mondo e sulla rivalità con Verstappen E’ tutto pronto ad Hockenheim per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. La Mercedes cercherà di confermarsi leader indiscussa nella sua seconda gara di casa, ma dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel a caccia di riscatto dopo la delusione dello scorso anno e gli ...