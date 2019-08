Formula 1 | Max Verstappen snobba le Ferrari | “siamo competitivi | solo la Mercedes è un

Fonte : sportfair

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il pilota della Red Bull si è detto soddisfatto del lavoro svolto oggi, piazzandoladavanti alla Red Bull in vista della gara di domenica Maxchiude al secondo posto le FP2 del Gp d’Ungheria, il pilota olandese si ferma a 55 millesimi dal compagno di squadra Gasly, tenendo dietro le duedi Hamilton e Bottas. Photo4/LaPresse Ottima prestazione per il vincitore del Gp di Germania, felice e soddisfatto per il comportamento della monoposto nel corso della giornata di oggi. Interrogato ai microfoni di Sky Sport F1,hato lenella lotta per il vertice: “abbiamo provato alcune cose sulla macchina, che mi hanno soddisfatto. Altre invece no, dunque lavoreremo su queste per migliorarle. Siamo andati bene sul posteriore e nelle FP2 abbiamo trovato un buon bilanciamento. Siamo, mi aspetto che lesiano ...

