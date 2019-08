Formula 1 | Gasly non si monta la testa | “Mercedes molto veloci | le Ferrari invece si sono

Formula 1 - Gasly prova a tenersi stretta la Red Bull : “Marko e Horner hanno parlato chiaro con me” : Il francese ha rivelato di aver discusso con Marko e Horner del proprio futuro, sottolineando di non ascoltare i rumors La stagione di Pierre Gasly non sta al momento rispettando le attese, il francese continua a non reggere il confronto con Max Verstappen, spingendo Helmut Marko e Chris Horner ad effettuare importanti valutazioni sul futuro del transalpino. photo4/Lapresse Nessun timore però in vista della prossima stagione da parte ...

Formula 1 - problemi di partenza per Gasly e Verstappen in Germania : Horner prova a fare chiarezza : Il team principal della Red Bull ha parlato dei problemi avuti in partenza in Germania da Verstappen e Gasly Max Verstappen ha vinto il Gp di Germania, ma in Red Bull non mancano certamente le cose su cui lavorare. Il team di Milton Keynes infatti è preoccupato per i problemi alla partenza avuti dall’olandese e dal compagno di squadra Gasly, piantatisi entrambi allo spegnimento dei semafori. Photo4/LaPresse Interrogato da ...

DIRETTA Formula 1/ Prove libere Fp2 : Gasly contro le barriere - Gp Germania - : DIRETTA FORMULA 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Germania 2019 Hockenheim: tempi e classifica delle due sessioni, oggi 26 luglio,.

DIRETTA Formula 1/ Prove libere Fp1 : Sainz e Gasly rompono le righe - Gp Germania - : DIRETTA FORMULA 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Germania 2019 Hockenheim: tempi e classifica delle due sessioni, oggi 26 luglio,.

DIRETTA Formula 1/ Prove libere : Gasly si riconfermerà in Fp2? - Gp Silverstone - : DIRETTA FORMULA 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Gran Bretagna 2019 Silverstone: tempi e classifica delle due sessioni, oggi venerdì 12 luglio,.

Formula 1 – Terminate le FP1 a Silverstone : tutti in fila dietro Gasly - le Red Bull beffano Mercedes e Ferrari [TEMPI] : Il francese fa segnare il miglior tempo delle FP1 davanti a Bottas, dietro di loro Verstappen ed Hamilton. Non brillano le Ferrari Comincia nel segno della Red Bull il fine settimana di Silverstone, Pierre Gasly infatti fa segnare il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere, fermando il crono sull’1:27.173. Lapresse Prestazione consistente del francese, capace di mettere in fila tutti i propri avversari e far ...

Formula 1 - Alonso al posto di Gasly in Red Bull? C’è un ostacolo che rende impossibile l’avvicendamento : Helmut Marko si è soffermato sulla stagione di Gasly, svelando poi il motivo per cui un avvicendamento con Alonso sia impossibile La stagione di Pierre Gasly non sta confermando le attese della Red Bull, considerando i soli 43 punti ottenuti finora dal francese rispetto ai 123 di Max Verstappen. Photo4/LaPresse Un confronto impietoso, che ha spinto Horner e Marko a riflettere sul futuro del transalpino, che al momento però non rischia il ...

Formula 1 - l’ombra di Kvyat su Gasly? Helmut Marko fa chiarezza : “è un pettegolezzo falso” : Il super consulente della Red Bull ha sottolineato come il pilota francese non rischi il proprio sedile a favore di Kvyat Pierre Gasly non rischia il posto in Red Bull, almeno per il momento. Sono false infatti le voci che vorrebbero un avvicendamento con Daniil Kvyat, attualmente pilota titolare in Toro Rosso. photo4/Lapresse Il manager del russo è stato visto parlare a Le Castellet con Helmut Marko, il quale però ha smentito che ...