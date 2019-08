Foggia | ucciso 4 mesi fa | ma non c’erano i soldi per la sepoltura La comunità locale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Era statoquattrofa con alcuni colpi di pistola, ma solo sabato potrà avere una degnagrazie alle donazioni della. La storia di Daniel Nyarko, bracciante agricolo di origine ghanese morto il 28 marzo scorso, ha smosso gli animi dei cittadinini: dopo la morte, il suo corpo è rimasto in obitorio per tutto questo tempo perché non si trovavano iper garantire a quest’uomo, arrivato dall’Africa per lavorare nei campi della Puglia, un funerale. Così l’Associazione Immigrati per l’Integrazione e la Motivazione Sociale (Aiims), Ghana Union Association di Puglia e la Caritas diocesana di San Severo hanno lanciato una raccolta fondi per poter dare l’ultimo saluto a Nyarko. Ed è grazie ai 1.700 euro donati dallache sabato l’uomo potrà avere un funerale e una: “Abbiamo raccolto ...

