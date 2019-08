Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019)to da unadi una casa in affitto perché gay. È quanto successo a Matteo, omosessuale di Modena, che ha contattato la padrona di un appartamento a San Severo, in provincia di, per affittarlo tramite. “Nondue uomini.sempre in presenza di un’altra donna”, ha risposto la donna alla richiesta del giovane. Il fatto è stato denunciato con una nota dall’Arcigay che, tramite il segretario generale Gabriele Piazzoni, ha parlato di un “atteggiamento inaccettabile” che “va duramente sanzionato”. L’host, vedendo la richiesta per due persone ha contattato Matteo, mettendo subito le mani avanti. “Cortesemente fammi sapere se sei incon una donna che è nelle piccole regole della casa. Solo uomini accompagnati da fidanzata, compagna, amica oppure moglie”, si legge negli screenshot ...

Corriere : Foggia, proprietaria rifiuta stanza a coppia gay. Le scuse di Airbnb: «No a discriminazioni» - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Foggia, proprietaria rifiuta su Airbnb la prenotazione di una coppia gay: ‘Non accetto due uomini’. La piattaforma: ‘A… - fattoquotidiano : Foggia, proprietaria rifiuta su Airbnb la prenotazione di una coppia gay: ‘Non accetto due uomini’. La piattaforma:… -