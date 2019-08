Fiumicino | nuovo incontro AS Roma-Comune Sindaco | c’è interesse

Repubblica : La Roma pensa a dirottare il nuovo stadio a Fiumicino : Su Repubblica la questione dello stadio della Roma. Gli americani hanno già speso 93 milioni per il nuovo stadio e non intendono assistere inermi mentre tutti questi soldi finiscono nella pattumiera. Per questo motivo, nelle scorse settimane, hanno sondato la disponibilità del Comune di Fiumicino come piano B per ospitare l’impianto destinato a Tor di Valle nel caso in cui la trattativa con il Campidoglio dovesse naufragare. La convenzione ...

Alitalia - Atlantia e il bilanciamento degli interessi in Fiumicino con quelli del vettore di nuovo al bivio : Dopo oltre due anni di gestione commissariale dell’Alitalia in crisi, che ha migliorato i conti ma certo non risanato la gestione, sembra ormai prossimo il completamento della cordata di nuovi azionisti, assemblata dal gruppo Fs. Ma, indipendentemente dalla possibile composizione, che cosa si apprestano a fare i futuri gestori per conseguire l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda e la sua sostenibilità futura? Le indicazioni che sono ...

Alitalia - “740 esuberi - ridimensionamento di Linate e Fiumicino e nuovo dialogo con AirFrance” : la bozza del piano di Ferrovie : ridimensionamento di Fiumicino e di Linate, rafforzamento della partnership con Delta per l’intercontinentale con tagli ai costi della commercializzazione e della forza lavoro (740 esuberi solo per il personale di terra), riapertura dei colloqui con AirFrance per una joint venture europea a medio raggio, riduzione della flotta. Sono questi i punti chiave del piano industriale delle Ferrovie dello Stato per Alitalia. In una bozza recente da ...