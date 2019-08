Firenze Lavorazione e trasformazione prodotti agricoli | pronto il regolamento

Fonte : laprimapagina

(Di venerdì 2 agosto 2019) E’ildi attuazione della legge “Disposizioni per la, lae il confezionamento dei

fabri_firenze : RT @damore_marco: It's wrap! Fine lavorazione. Si fa un silenzio surreale intorno, ho gli occhi lucidi, parlo poco: Il 12 Dicembre si andrà… - SARRIfumettista : Prossima porta in lavorazione... interrotto qualche giorno domani si riprende ... porta x Firenze ... Luca Monti ..… - AdVepasrl : Conoscete Marco Galli? Un grande uomo che ha collaborato nel mondo della moda svolgendo, per ben 55 anni, uno dei l… -