Fiorella Mannoia | arrestata la stalker ' Cose molto dolorose | non ho avuto scelta'

Arrestata la stalker di Fiorella Mannoia dopo un agguato in casa - l’artista : “Non ho avuto scelta” : La stalker di Fiorella Mannoia è stata Arrestata. Questo è quanto si è appreso nelle ultime ore in merito alla conclusione della vicenda che affligge l'artista romana da anni e sulla quale ha sempre mantenuto il più stretto riserbo. Stando a quanto emerso dalle ultime notizie, la trentunenne fan e stalker di Fiorella Mannoia si sarebbe presentata a casa sua e avrebbe cercato di sfondare la porta con una panca dopo aver urlato e citofonato ...

Fiorella Mannoia si commuove per l'omaggio di una piccola fan : La cantante, durante un concerto a Roma, ha duettato a sorpresa sulle note di “Che sia benedetta” con Sarah di 9 anni. Prosegue per tutta l’estate nei luoghi estivi più suggestivi della nostra penisola il “Personale Tour" di Fiorella Mannoia. Durante il tour, che proseguirà anche in autunno con una seconda parte nei teatri più importanti d’Italia, Fiorella presenta dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto ...

Annunciata una nuova data di Fiorella Mannoia - info e biglietti in prevendita : Si aggiunge una nuova data di Fiorella Mannoia al lungo tour che l'artista romana ha concepito per Personale, suo ultimo album di inediti dal quale ha estratto i singoli Il Peso Del Coraggio e Il Senso. La nuova data prevista per il supporto di Personale è in programma per il 21 dicembre a Reggio Emilia, con biglietti che sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Le modalità di consegna sono quelle abituali, ...

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco/ 'Bonnie e Clyde' : feeling non solo sul palco… : Fiorella Mannoia ed il fidanzato Carlo Di Francesco come 'Bonnie e Clyde': lo scatto social conquista tutti. La coppia sempre più unita non solo sul palco.

Emma Marrone sotto attacco dagli hater : la difendono Tommaso Paradiso e Fiorella Mannoia : “Solo una parola. VERGOGNA. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza”: così, via social, Emma Marrone ha commentato uno dei video diventati virali nei giorni scorsi in cui si distinguevano gli insulti sessisti, violenti e volgari che alcuni hanno rivolto a Carola Rackete, la protagonista del caso SeaWatch. ...

Fiorella Mannoia canta “se non riesci a camminare per paura di cadere” e mentre pronuncia queste parole - cade : FQ Magazine Lorella Cuccarini con il volto tumefatto: “Schiantata al suolo per colpa di una buca” Siamo al Foro Italico di Palermo per il Radio Italia Live, la kermesse che vede alternarsi sul palco molti nomi del panorama musicale italiano. Quello che accade a Fiorella Mannoia sa molto di gag, anche se ovviamente involontaria. La Mannoia stava, ...