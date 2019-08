Figliomeni | Ama è azienda sana ma h bilancio in rosso…

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Roma – “Continua la vicenda Ama, con le sue luci e ombre, che stanno regalando ai romani ormai da troppo tempo una situazione fuori controllo ben visibile nei rifiuti che sommergono la citta’. Ovviamente la cosa che salta subito agli occhi e’ la grande confusione tra l’Amministrazione pentastellata e i nuovi vertici Ama, il solito teatrino a cui siamo abituati da tempo. Infatti da dichiarazioni del presidente Ama, ildi esercizio 2017 Ama chiudera’ in rosso ma al tempo stesso l’e’. Si parla inoltre di nuove assunzioni di dipendenti entro l’anno, che sarebbe certamente un aspetto positivo, ma il dubbio che ci sorge e’ che se il2017 e’ negativo e non si sa quando avverra’ quello del 2018, con quali presupposti si potranno fare le assunzioni? Due aspetti in netta contrapposizione. ...