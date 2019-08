Fiammata africana al Sud | temporali e grandine al Nord Agosto arriva e

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il primo week-end dispacca in due il Bel Paese. Da un lato una “” e dall’altra un’ondata temporalesca: sarà questa la tendenza meteo per sabato e domenica secondo le previsioni di www.iLMeteo.it. Se le regioni centro-meridionali saranno investite da massa d’aria calda di origineche farà salire la colonnina di mercurio fino a 40° C, ilItalia sarà investito da una veloce perturbazione che, tra venerdì 2 e sabato 3, porterà condizioni di instabilità con rischiosu molte regioni.Venerdì 2 è annunciato come giorno più caldo di questo primo week-end agostano. Zone interne i Sardegna, Sicilia orientale, Calabria e Puglia vedranno i termometri salire fino a picchi di 40° C. Le coste, invece, potranno giovarsi delle brezze marine che ...

