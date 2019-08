Festival di Sanremo 2020 | sarà Amadeus il presentatore e direttore artistico dopo Claudio

Verso il Festival di Sanremo 2020 con più spazio ai giovani e meno polemiche : Si mette ufficialmente in moto la macchina del Festival di Sanremo 2020. Ieri la prima riunione con l'amministratore delegato Rai per discutere alcuni fondamentali punti in vista dell'organizzazione dell'edizione numero 70 della kermesse canora dedicata alla musica italiana. L'ad Rai ha incontrato i rappresentanti della filiera musicale spiegando che il primo punto all'ordine del giorno deve essere il metodo, seguito dal concept. La direzione ...

Patty Pravo - Nicoletta Strambelli/ L'ex ragazza del Piper : da Playboy al Festival Sanremo : Patty Pravo, Nicoletta Strambelli, ha 71 anni e 50 anni di carriera senza un cedimento. Da Playboy all'ultima partecipazione al Festival di Sanremo 2019. Il plauso del suo pubblico e della critica

Mara Venier fa una confessione clamorosa sul Festival di Sanremo : Mara Venier condurrà Sanremo 2020? La risposta della conduttrice Il 15 settembre Mara Venier tornerà in onda su Rai1 con Domenica In. Dopo il successo della passata stagione la conduttrice veneta è stata riconfermata al timone dello show della prima rete e sarà impegnata anche in prima serata e in radio. La presentatrice di Rai1 ha parlato a sorpresa anche di una possibile conduzione del Festival si Sanremo e lo ha fatto a modo suo con una ...

Amadeus conduce il Festival di Sanremo 2020 - parola di Fiorello : "Saluta Amadeus, il nuovo presentatore di Sanremo! Invitaci mi raccomando! Tu andresti in gara con me a Sanremo? Dai, facciamo un duetto io e te”, sono le parole di Fiorello in un video con Jovanotti. Fiorello è stato ospite ieri sera del Jova Beach Party sardo, ad Olbia. In vacanza sull'isola, ha incontrato Jovanotti e lo ha invitato a salutare Amadeus indicandolo come il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Non è la prima volta che ...

Svelate le date del Festival di Sanremo 2020 - Amadeus sempre più vicino alla conduzione : Sono state finalmente annunciate le date del Festival di Sanremo 2020. La nuova edizione della kermesse canora si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1 dal 4 all’8 febbraio 2020. alla conduzione ci potrebbe essere Amadeus, sempre più vicino all'incarico secondo le prime indiscrezioni. Resta da chiarire a chi verrà affidata la direzione artistica. Negli ultimi giorni, anche da questo punto di vista, sempre più presente si ...

Amadeus verso Sanremo 2020. Clamoroso al Festival - trionfo sovranista : "Chi ci sarà con lui all'Arison" : Dopo I soliti ignoti e Ora o mai più, per Amadeus sarebbe scoccata l'ora di Sanremo. Il conduttore Rai è ormai il grande favorito per il Festival 2020 (con la direzione artistica del suo grande amico Carlo Conti), ma il toto-nomi impazza per le sue partner femminili. Leggi anche: L'avance della Rai.

Italian Stage Music Tour sostituisce il tour di Area Sanremo? Prima indiscrezioni con il Festival in alto mare : Ad accorgersene è Sanremonews.it che nota per primo la sostituzione della pagina Facebook di Area Sanremo tour con quella di Italian Stage Music tour, un nuovo format di prossimo avvio. Quando il Festival di Sanremo 2020 è ancora in alto mare e brancola nel buio più nero a partire dalla direzione artistica ancora in fase di definizione, uno scossone coinvolge anche il tour di Area Sanremo, il contest che porta i giovani sul palco del Teatro ...

Ultime novità sul Festival di Sanremo 2020 - dalla serata Giovani alla conduzione ancora incerta : Sono in arrivo alcune novità che riguardano il Festival di Sanremo 2020. Le Ultime arrivano dalla presentazione dei palinsesti Rai, nei quali Fabrizio Salini ha fatto sapere di non aver a disposizioni grandi certezze, dal momento che i lavori ufficiali inizieranno a cominciare dalla prossima settimana. ancora scoperta la conduzione, con la possibilità di Amadeus sempre più lontana, insieme a tutte le altre indiscrezioni che - in queste ...

Diletta Leotta al Festival di Sanremo 2020 : il gossip : Chi condurrà il Festival di Sanremo 2020: ultime news e gossip Diletta Leotta potrebbe tornare sul palco dell’Ariston. Dopo l’ospitata nel 2017, nell’ultima edizione condotta da Carlo Conti, la conduttrice siciliana potrebbe riapparire con un ruolo più importante, quello di co-conduttrice. Secondo un gossip riportato dal settimanale Oggi, la Leotta è una presentatrice gradita sia […] L'articolo Diletta Leotta al Festival ...

Diletta Leotta valletta al Festival di Sanremo? : Si rincorrono i rumors che vogliono la conduttrice sportiva sul palco dell'Ariston accanto al quotatissimo Amadeus. Il fatto che sia una delle regine italiane di Instagram favorisce la sua candidatura, data l'importanza che i social hanno avuto nel risollevare la popolarità del Festival tra i più giovani\\ Secondo una indiscrezione del magazine "Oggi", in edicola questa settimana, Diletta Leotta sarebbe in pole position per il ruolo ...

Al Bano sogna il Festival di Sanremo... Ma tradisce Romina per Mina : Al Bano confessa il suo desiderio di condurre Sanremo, ma senza RoMina Power. In un’intervista al magazine Oggi, racconta come realizzerebbe il suo sogno. Il cantante di Cellino San Marco ha le idee chiare su come sarebbe il suo Festival:" Sì, vorrei condurre Sanremo. Posso farcela da solo. Ma se chiudo gli occhi vedo una donna al mio fianco… Al Bano e Mina. Sono sicuro. Faremmo un botto pazzesco."-- Una rivelazione davvero eclatante: Al Bano ...

Mogol verso il Festival di Sanremo 2020 per un’edizione particolarmente autocelebrativa : C'è il nome di Mogol verso il Festival di Sanremo 2020. La direzione artistica della prossima edizione della kermesse canora potrebbe spettare proprio a lui, come riferisce Blogo in queste ore. Ovviamente nulla è ancora confermato e si tratta al momento di una pura indiscrezione. Tuttavia non dovrebbe mancare poi molto alle conferme ufficiali a proposito del direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 ed entro la fine dell'estate potremmo ...