Fede Rossi non segue più Andrea Damante | c' entrerebbe il presunto flirt con Paola

Federico Rossi smette di seguire Damante su IG dopo l'incontro tra il Dj e la Di Benedetto : Cosa avrà pensato Federico Rossi nel vedere la sua ex Paola Di Benedetto divertirsi in discoteca con l'amico Andrea Damante? Una risposta, seppur indiretta, potrebbe averla data qualche giorno fa il cantante con un gesto che ha fatto nei confronti del tronista di Uomini e Donne. Il blog "Vicolo delle News" fa sapere che il componente del duo Benji&Fede ha smesso di seguire su Instagram il "Dama" poco tempo dopo che hanno cominciato ad ...

Paola di Benedetto e Federico Rossi - riscoppia l'amore? : Paola di Benedetto e Federico Rossi si sono mollati. La coppia, che poco tempo fa aveva celebrato sui social un anno d'amore, ha messo un punto alla relazione, e non senza polemiche. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la rottura è stata determinata dal comportamento adulterino del cantate del duo Benji e Fede: un tradimento, la scappatella di una notte, ci sarebbe dietro la fine della storia con la Madre Natura di Ciao Darwin. Che si ...

Federico Rossi sbotta su Instagram : "La mia vita privata? Sono ca**i miei!" : Sicuramente un risveglio agitato quello di Federico Rossi sui social network di qualche ora fa, visto che il cantante del duo Benji e Fede, nonché ex fidanzato di Paola Di Benedetto, avrebbe sbottato in modo piuttosto aggressivo nei confronti di quanti gli continuino a domandare della sua vita privata.Rossi però se la prende soprattutto con i tanti giornalisti che hanno ripetutamente scritto notizie su di lui e sulla sua intimità nelle ultime ...

Federico Rossi sbotta : "Non sono tenuto a dare spiegazioni sul mio privato - sono ca**i miei" - : Novella Toloni Il cantante del duo pop Benji e Fede ha replicato ai recenti gossip sul suo tradimento a Paola Di Benedetto con la giovane cantate Emma Muscat. Sui social Rossi è un fiume in piena e difende con le unghie e i denti la sua privacy Le recenti rivelazioni della presunta chiamata tra Paola Di Benedetto e Emma Muscat e la conferma del tradimento, hanno fatto infuriare Federico Rossi. Il cantante del duo pop Benji e Fede ha, ...

Paola Di Benedetto tradita da Federico Rossi con Emma Muscat?/ 'L'amore puro...' : Paola Di Benedetto tradita da Federico Rossi con Emma Muscat? Il gossip impazza e l'ex naufraga parla dell'amore puro su Instagram

Dalla sua Vanessa ai prossimi obiettivi - Federica Pellegrini a cuore aperto : “non potevo tornare a casa senza medaglia” : La nuotatrice veneta si è raccontata dopo la vittoria iridata nei 200 stile libero di Gwangju, rivelando alcuni retroscena Secondo oro consecutivo per Federica Pellegrini nei 200 stile libero, a Gwangju la Divina si conferma campionessa del mondo di specialità, mettendo in fila avversarie molto più giovani di lei. AFP/LaPresse Una gara perfetta per l’azzurra, che ai microfoni del sito della Federnuoto ha raccontato per filo e per ...

Paola Di Benedetto : Federico Rossi l’ha tradita con un’ex di Amici? : Federico Rossi ha tradito Paola Di Benedetto con Emma di Amici? Il retroscena Settimane fa Paola Di Benedetto ha annunciato sui social di aver deciso di lasciare Federico Rossi. Il motivo? La ragazza non ha voluto rivelarlo, asserendo però di non poter tollerare le mancanze di rispetto. Una puntualizzazione che ha fatto subito pensare ai suoi supporter che Federico di Benji e Fede potrebbe aver tradito Paola Di Benedetto, la quale, venendolo a ...

Paola Di Benedetto tradita da Federico Rossi. La reazione della Muscat - : Francesca Galici L'amore giunto al capolinea tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi avrebbe come causa una notte di passione del cantante con la sua collega Emma Muscat, che avrebbe confermato l'accaduto Dal settimanale Chi giungono nuovi retroscena sull'improvvisa rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, avvenuta non più tardi di qualche settimana fa. Secondo il magazine di gossip e costume, dietro questo allontanamento ci ...

Paola Di Benedetto : addio a Federico Rossi dopo la notte di fuoco con Emma Muscat (RUMORS) : La storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è finita un paio di settimane fa: improvvisamente, la modella ha annunciato di essere tornata single con un messaggio che ha pubblicato su Instagram. Nonostante nessuno dei due abbia mai raccontato le motivazioni per le quali c'è stato questo distacco, i giornalisti di "Chi" hanno scoperto che sarebbe un'altra donna la causa di tutto: la bella vicentina, infatti, avrebbe avuto conferma ...

Federico Rossi ha tradito Paola Di Benedetto con Emma Muscat? : Perché Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati? A svelare il possibile motivo è il settimanale Chi, secondo il quale il problema sarebbe stato il tradimento del cantante del duo Benji&Fede con Emma Muscat, la cantante lanciata da Amici e per qualche tempo fidanzata con Biondo. Sempre stando a quanto scrive la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, quando la showgirl ha scoperto il tradimento avrebbe chiamato Emma ...

PAOLA DI BENEDETTO/ Dopo Madre Natura ritorno di fiamma con Federico Rossi? A Capri.. : PAOLA Di BENEDETTO è la Madre Natura della sesta puntata di Ciao Darwin 7 . Di recente è balzata agli onori delle cronache insieme a Fede Rossi.

Buon compleanno Federico Moccia - Sebastiano Rossi… : Buon compleanno Federico Moccia, Sebastiano Rossi… …Stefano Bartezzaghi, Jacques Delors, Sergio Siorpaes, Amedeo Bianco, Corrado Tedeschi, Fabio Riva, Maria Teresa Armosino, Antonio Miglietta, Riccardo Venchiarutti, Giovanna Amati, Giuseppe Mussari, Jonny Crosio, Silvio Lai, Lorenza Bonaccorsi, Mauro del Barba, Giacomo Mancini, Massimo de Rosa, Gonzalo Bergessio, Thomas Oldrati, Cristian Pasquato, Manuel Fischnaller… Oggi 20 luglio compiono ...

Paola Di Benedetto e Fede Rossi - dubbi dei fan sull'addio : 'Perché non cancelli le foto' : La love story tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è giunta definitivamente al capolinea. Qualche giorno fa è stato proprio il cantante ad ufficializzare l'addio con la prosperosa showgirl e lo ha fatto con un post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove spiegava che avevano scelto di dirsi addio. Una notizia che ha colto di sorpresa i tantissimi fan della coppia, in un primo momento increduli e spiazzati. In queste ore ...

Federico Rossi e Paola Di Benedetto : prove tecniche di ritorno di fiamma? : Federico Rossi, nelle ultime ore, ha riservato, all'ancora ex fidanzata Paola Di Benedetto, dediche molto romantiche che farebbero scegliere qualsiasi donna: Ho perso una parte di me, forse la più importante. Da una parte la mia corsa finisce qui. Chissà, magari un giorno tornerà più veloce che mai. Non ho mai conosciuto una persona come te. Avrei voluto conoscerla ancora di più sai. La frase che dicono tutti che il valore di qualcosa lo ...