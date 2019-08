Fa il digiuno purificatore Italiana buddista grave

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Una donna, di 52 anni, ha rischiato di morire per un "" durante un ritiro spirituale in Cambogia In gravissime condizioni dopo un "", Una donna, di 52 anni, ha rischiato di morire per aver praticato un lungo. La vicenda è accaduta a Siem Reap, una bellissima località della Cambogia tra le rovine Angkor Thom, presso cui la 52enne si era recata in ritiro spirituale. Dopo un ricovero d'emergenza al Royal Angkor International Hospital, sembrerebbe già in netta ripresa. Aveva sposato in toto il culto della religione, dalla venerazione delle divinità samsariche alla pratica meditativa dei mantra. Così una donna, di 52 anni, aveva scelto di stravolgere completamente la sua vita per dedicarsi, anima e corpo, all'apprendimento di una delle dottrine ascetiche più antiche del ...

