Estorce denaro e poi rapina tassista | arrestata donna

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Roma – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato a rintracciare nella Capitale e arrestare E.A., romana di 45 anni, con numerosi precedenti di polizia, per il reato diaggravata dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini sono partite dalla denuncia di unagli agenti del commissariato Romanina, che oltre a una dettagliata descrizione dellaaveva consegnato agli investigatori una pen-drive nella quale erano contenute le sequenze dellariprese dalla telecamere di sicurezza all’interno del veicolo. I fatti risalgono ad aprile, quando in via Ferrini una, dopo aver preso un taxi, aveva chiesto di essere portata in farmacia per acquistare dei farmaci per il figlio. La, in quel frangente, aveva detto aldi non avereper l’acquisto dei farmaci, e per questo si era fatta dare dei ...

