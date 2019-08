Energia | al via progetto per il rispetto degli standard Ue dei prodotti elettrici

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Al via ileuropeo EEPLIANT3 per garantire che iintrodotti sul mercato rispettino la normativa in materia di etichettatura ed ecodesign. L’obiettivo generale è quello di tutelare i consumatori e rafforzare la loro fiducia nelle politiche Ue sull’efficienza energetica. Finanziato dal programma Horizon 2020, ilEEPLIANT3 (Energy Efficiency Compliant Products 3) coinvolge 28 partner di 21 Paesi e vede per l’Italia la partecipazione di ENEA e Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. “Il numero dicoperti da requisiti di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica è praticamente raddoppiato negli ultimi sei anni tanto che,ai due precedenti progetti EEPLIANT, è stata allargata la plateaapparecchi da monitorare per assicurare la loro conformità alla legislazione europea, con l’inclusione anche di ...

