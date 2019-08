Elezioni | ora Salvini avverte i 5 Stelle | «Manovra coraggiosa o meglio il voto» Di Maio

Nel Regno Unito i Liberaldemocratici hanno vinto le Elezioni suppletive nel collegio di Brecon e Radnorshire : la maggioranza di governo ora ha solo un seggio in più dell’opposizione : Nel Regno Unito i Liberaldemocratici hanno vinto le elezioni suppletive per la Camera dei Comuni che si sono tenute nel collegio di Brecon e Radnorshire, in Galles. L’elezione, la prima da quando Boris Johnson è diventato primo ministro, era stata convocata

Sergio Mattarella vieta le Elezioni - ha i numeri per una maggioranza alternativa : lo scenario : Mezza Italia è anti-Salvini e non ne può più di questo esecutivo. Secondo la sinistra siamo governati da un razzista al soldo di Putin che mira a portarci fuori dall' Unione Europea e a scardinare i conti dello Stato per i propri interessi elettorali. Per buona parte dei suoi alleati grillini poi il

Nuova bocciatura di Sanchez - ora due mesi per evitare ennesime Elezioni in Spagna : La Nuova bocciatura del leader socialista Pedro Sanchez (124 sì, 155 no e 67 astensioni) nel secondo voto di investitura fa partire il cronometro istituzionale: di qui a due mesi, salvo un reincarico che vada a buon fine, la Spagna tornerà alle urne senza che siano stati risolti - e neanche affrontati - i numerosi problemi economici, politici e istituzionali del Paese. Nonostante un'offerta dell'ultimo minuto di Unidas Podemos lanciata nel suo ...

Roberto Maroni ad Agorà : "Salvini non vuole andare ad Elezioni ora. A giugno ce la farà senza alleanze" : "Matteo Salvini non ha interesse ad andare ad elezioni adesso". Roberto Maroni, ospite di Agorà Estate, su Raitre, svela il piano del leader della Lega per conquistare Palazzo Chigi da solo. senza Fratelli d'Italia e senza ovviamente il Movimento Cinque stelle. Il ministro dell'Interno, spiega l'ex

Ucraina - il partito di Zelensky verso la maggioranza nelle Elezioni legislative : Con oltre il 44% dei voti scrutinati, il partito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky si avvia a conquistare una maggioranza che secondo i media locali oscilla tra i 226 e i 248 seggi sui 450 del Parlamento del Paese. E’ quanto emerge dai dati della Commissione elettorale centrale. Gli ucraini hanno consegnato alla sua formazione Servo del Popolo un risultato record nelle elezioni parlamentari da quando l’Ucraina ha ottenuto la sua ...

Elezioni in Grecia - la destra di Mitsotakis verso la maggioranza dei seggi : Secondo i primi exit poll in Grecia il partito conservatore di Nea Dimokratia è avanti, al 38-42%, contro il 26,5-30,5% di Syriza. Secondo gli exit poll realizzati dalla società Alco...

Elezioni in Grecia maggioranza assoluta al centrodestra. Tramonta l’era Tsipras : Lo scarto a favore del candidato di centrodestra è di ben 12 punti. Per il paese elle nico si profila il ritorno al potere del partito che governava prima della crisi del debito

Sindaco di Istanbul - Erdogan di nuovo battuto : candidato dell'opposizione vince ancora le Elezioni : Il 31 marzo la vittoria nelle amministrative nella metropoli turca era andata al candidato dell'opposizione. Ma l'Akp, il partito del premier, è riuscito a far annullare le elezioni. Ora Ekrem Imamoglu è nettamente in testa. Il candidato di Erdogan riconosce la sconfitta Yildirim ammette la sconfitta: "Mi congratulo con lui e gli auguro buona fortuna" per la città.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Demopolis : 51% italiani - no ad Elezioni anticipate : Sondaggi elettorali Demopolis: 51% italiani, no ad elezioni anticipate Continuità. Più di un italiano su due chiede all’esecutivo Conte di continuare a governare anche oltre l’estate. A sostenerlo è un Sondaggio dell’Istituto Demopolis per Otto e Mezzo. La maggioranza dei cittadini sembra essere sfinita da una campagna elettorale permanente che si è protratta oltre il voto europeo. Sondaggi elettorali Demopolis: governo, ...

Elezioni Sardegna - in principio erano tutti contro Berlusconi. Ma ora l’antisalvinismo non ci salverà : Per più di 20 anni una parte di Italia, e di Sardegna, si è compattata nell’antiberlusconismo. Piuttosto che discutere di lavoro, economia, diritti, pace, Europa e tante belle cose, ci si è uniti sull’opposizione a Silvio Berlusconi. Il modello di società imposto da Berlusconi no, quello non è mai stato in discussione. La corruzione e la casta, i privilegi della politica e il taglio delle pensioni basse, l’eliminazione dell’articolo 18 e ...

Csm - il Colle indice Elezioni suppletive : ora nuove regole. Lotti intercettato sui «messaggi» a Ermini : Niente scioglimento del Csm, travolto dalla bufera sulle nomine delle Procure. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha indetto per ottobre elezioni suppletive solo per i due pm...

Csm - Mattarella indice Elezioni supplettive : «Ora si volti pagina» : L’ex ministro renziano risponde per la prima volta alle accuse di avere «brigato» per condizionare le nomine dei giudici