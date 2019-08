Elena Santarelli vittima dello skinny shaming Un utente l' accusa di mentire sulla sua

Elena Santarelli vittima - ancora una volta - di skinny shaming : la risposta : Elena Santarelli, in costume, appare in splendida forma. Ma per le sue fan è troppo magra Ormai, sui social, quella di prendere di mira le donne dello spettacolo sembra essere diventata una moda. Quando, infatti, una di loro appare perfettamente in forma c’è sempre chi deve accusarle di essere troppo magre e di promuovere dei […] L'articolo Elena Santarelli vittima, ancora una volta, di skinny shaming: la risposta proviene da Gossip ...

Prader-Willi, cos'è questa sindrome e come si manifesta. Quali sono le terapie disponibili per la malattia che ha colpito la cugina di Elena Santarelli.

