Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) Scene da “” quelle che avrebbero coinvolto il giovane Finneganin quel di San. Il giovane americano - in carcere con l’accusa di aver accoltellato il vice brigadiere Mario Cerciello Rega - avrebbe partecipato a combattimenti in un parco della città americana, noto per essere zona di ritrovo dei giovani che amano sfidarsi a mani nude. A confermare le circostanze sarebbe stato lo zio del ragazzo, l’ex giornalista di Newsweek Sean, ascoltato da Associated Press. A riprendere le dichiarazioni dell’uomo (che sta facendo da portavoce alla famiglia del ragazzo) sono state varie testate internazionali, tra cui il New York Times.Legiungono dopo quelle riguardanti uno scontro risalente al novembre 2016 in cui Finnegan Leeavrebbe picchiato un compagno della squadra di football della scuola superiore ...

HuffPostItalia : 'Elder partecipava a 'fight club' nei parchi di San Francisco'. Le rivelazioni dello zio - thewaterflea : RT @HuffPostItalia: 'Elder partecipava a 'fight club' nei parchi di San Francisco'. Le rivelazioni dello zio - MichelaJoy : RT @HuffPostItalia: 'Elder partecipava a 'fight club' nei parchi di San Francisco'. Le rivelazioni dello zio -