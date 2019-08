Educazione civica a scuola 2019 | legge approvata | ecco cosa prevede

L’Educazione civica torna ad essere materia obbligatoria : Arriva il via libera definitivo. L’educazione civica torna ad essere materia obbligatoria con voto in pagella. Lo ha deciso il

È sì alla legge per il ritorno dell'Educazione civica a scuola. Ecco cosa prevede : La valorizzazione dei principi della Costituzione e delle Istituzioni europee, insieme a tematiche come la sostenibilità ambientale, l’educazione alimentare, la promozione della salute e del benessere. Ma anche il rispetto della regole della convivenza civile, da imparare a partire dai banchi di scuola. Sono questi i contenuti della nuova legge che “introduce” l’insegnamento dell’educazione civica, approvata ...

SCUOLA/ Per insegnare a vivere non serve l'Educazione civica : Educazione civica. Non si entra in classe per insegnare italiano o scienze o qualunque altra materia. Si entra in classe per insegnare a vivere

SCUOLA/ Nuova Educazione civica e rimozione collettiva : come uscirne : Il recente convegno di "SCUOLA Democratica" ha affrontato la questione della Nuova educazione civica. Ecco un modo per farla in classe

SCUOLA/ Educazione civica - luci - ombre e sfide di una materia da "inventare" : Una recente conferenza internazionale organizzata da "SCUOLA Democratica" ha affrontato le questioni chiave della nuova Educazione civica