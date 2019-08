È stato arrestato il boss della ‘ndrangheta Domenico Crea | era latitante dal 2015

'Ndrangheta - arrestato nel vibonese il latitante Domenico Crea : Dal 2015 alla macchia non si era mai allontanato dal territorio e si nascondeva in una località turistica della zona. Tre anni di pedinamenti della famiglia hanno portato la Squadra mobile a bloccare il boss che gestiva gli affari della Piana di Goia Tauro

Sparite protesi per 800 mila euro : arrestato caposala dell’ospedale : I militari della Guardia di Finanza lo hanno bloccato mentre era al lavoro nel nuovo blocco operatorio del Santa Croce a Cuneo

Piacenza - sacerdote arrestato per abusi sessuali : drogava le vittime : Piacenza, sacerdote arrestato per abusi sessuali: drogava le vittime Don Stefano Segalini, che fino allo scorso maggio era parroco di San Giuseppe Operaio, è accusato di violenza sessuale e di procurato stato di incapacità. Avrebbe somministrato droghe o sostanze chimiche alle sue vittime Parole chiave: ...

Verona : Gdf stronca ingente traffico di droga - arrestato un albanese : Verona, 1 ago. (AdnKronos) – Nella mattinata la Guardia di finanza di Verona, nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio ‘ il cui dispositivo è stato ulteriormente rafforzato nel periodo estivo per far fronte al maggior flusso turistico e veicolare ‘ ha arrestato una persona per traffico e detenzione di droga. Si tratta di un albanese incensurato, residente in Germania, nei cui confronti sono ...

Golfista danese arrestato per aver molestato una donna addormentata su un aereo diretto a Londra : Il Golfista danese Thorbjorn Olesen è stato arrestato per aver molestato una donna che dormiva su un volo della British Airways diretto a Londra. A scriverlo è l’Independent. La polizia inglese ha confermato di aver arrestato all’aeroporto di Heathrow il ventinovenne con l’accusa abuso sessuale, ubriachezza a bordo e per non aver osservato gli ordini del personale di bordo.“Olesen è stato ...