E Pizzorno evade dai Kasabian

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Ferruccio Gattuso Il cantante e chitarrista debutta da solista e il 12 settembre suonerà a Milano Se la cava con un acronimo perché, in fondo, di tempo non ne aveva poi molto. Sergedeiaveva voglia di fare un disco tutto suo ma, ammette, «per molto tempo ho vissuto in un circolo fatto di album tournée e poi album e così via. Può essere, e lo è, una situazione confortevole e rassicurante. Poi però raggiungi un punto in cui senti il bisogno di una tempesta nel porto sicuro. Mi sono detto: ora o mai più». Esce così, il 30 agosto per Columbia Records, il disco The S.L.P. dove l'acronimo suddetto significa, semplicemente, Serge Lorenzo. Lui, cioè. L'italo-britannico con un bel pezzo di cuore in Italia, radici genovesi (tifa Genoa e qualche votla viene a vedersi le partite di calcio), una vita a Leicester, da dove ha assorbito quella pronuncia ostica e ...