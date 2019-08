D’Urso | splendida in costume a 62 anni E risponde alle critiche

Fonte : dilei

(Di venerdì 2 agosto 2019) L’età di una donna non si dice mai, ma in certi casi è bene fare un’eccezione. Perché i suoi 62, Barbara, se li porta veramente bene, tanto da dimostrarne venti di meno. Un fisico mozzafiato, quello che la presentatrice più operativa di Mediaset ha sfoggiato in occasione di queste vacanze estive. Ferie meritatissime, visto il grande lavoro compiuto nella passata stagione, ottenendo sempre ottimi risultati. Le persone la seguono, la amano e lei, ovviamente, con il cuore e con affetto incondizionato. Perfetta, quindi, non solo quando si trova nei suoi amati studi televisivi, ma anche nei momenti di relax. Barbara, in questi giorni, ha, infatti, postato sul suo profilo Instagram immagini che la ritraggono ined è apparsa veramente informa. Forse troppo per alcuni, che hanno provveduto subito con le, accusandola di abusare di ...