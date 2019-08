Dramma a Genova | turista precipita dalla ruota panoramica e muore Ipotesi suicidio

Fonte : fanpage

(Di venerdì 2 agosto 2019) Tragedia venerdì sera al Porto Antico adove una donna, si tratterebbe di unastraniera, è caduta. Nonostante i tentativi dei sanitari per rianimarla, la donna è morta. La polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto, al momento si ipotizza il. A quanto ricostruito, laavrebbe fatto un primo giro sull'attrazione, poi sarebbe scesa e dopo alcuni minuti risalita. Una volta arrivata in cima avrebbe aperto la ringhiera di protezione e si sarebbe lanciata nel vuoto facendo un volo di una ventina di metri. Inutili i tentativi di soccorso del personale del 118. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30: sul posto è arrivata la croce verde genovese e l'automedica del San Martino. Il medico del 118 ha tentato di rianimarla a lungo, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

