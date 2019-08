Doppia seduta per la Juventus e Cristiano Ronaldo ha incontrato i tifosi bianconeri

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Laquest'oggi, venerdì 2 agosto, si è ritrovata in mattinata alla Continassa per una lunga giornata di lavoro. Isono arrivati di buon ora al JTC e iche stavano aspettando i giocatori hanno ricevuto una bellissima sorpresa. Infatti,è uscito dal cancello del centro sportivo proprio per incontrare i sostenitori juventini. CR7 ha fatto diversi selfie con ie poi è rientrato al JTC per raggiungere i compagni. La Juve è poi scesa in campo per l'allenamento mattutino e subito dopo ha pranzato al JHotel. I giocatori dopo il riposo pomeridiano sono scesi nuovamente in campo per la seconda sessione di lavoro....

acmilan : Another day at work: double training session in Boston ??????? Un altro giorno di lavoro: doppia seduta a Boston ?????… - junews24com : Allenamenti Juve: sessione dedicata alla tattica, domani di nuovo doppia seduta - DelioThePostman : #TheNewEra ??, Day 2??4??. VENERDÌ AL TRAINING CENTER La Juventus, dopo l'allenamento 'unico' di ieri mattina, è t… -