Donna italiana in gravi condizioni dopo un digiuno purificatore in Cambogia

huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) Una, che aveva iniziato unbuddista, da lei considerato, è stata ritrovata inssimeall’interno di un’abitazione nella localitàna di Siem Reap. Sono servite le indagini coordinate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) e il supporto della polizia locale. La 52 enne, da vari giorni non rispondeva più alle chiamate, tanto che il proprietario della casa dove alloggiava si è dovuto rivolgere alla polizia del luogo.una segnalazione del Console - con cui si è sempre mantenuto uno stretto raccordo info-operativo - è stato attivato il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, attraverso l’Esperto per la sicurezza. Lasi era barricata in casa e sono risultati vani i tentativi di aprire la porta con il duplicato delle ...

