Di Maio: "Lega non faccia opposizione"

"Se c'è responsabilità possiamo andare avanti ma se i continui attacchi (della,ndr)sono per chiedere qualche ministero in più,lo chiedano pubblicamente". Così Dia Radio Anch'io. Sui rapporti con la: "Vedo un atteggiamento di(...) Abbiamo una legge di bilancio da fare in cui vanno abbassate le tasse agli italiani, ma se la flat tax è il cavallo di battaglia dellaaspettiamo da loro che ci dicano come trovare i miliardi", aggiunge, "le coperture sono un mistero ma sono pronto a votarle se le portano"(Di venerdì 2 agosto 2019)