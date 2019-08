De Rossi | che elogio da Maradona | “Mi ha riempito l’anima | quando passa dobbiamo farci il

Tony Iwobi : "Alle pRossime elezioni vedrete altri leghisti neri. Salvini è il politico che ha fatto di più" : «Ho da fare amico mio, ho da fare. Sono pieno di impegni». Come, senatore Iwobi, lo sanno tutti che i parlamentari non fanno nulla. «Ma io sono un parlamentare leghista, seguo le orme di Salvini, quando non sono a Palazzo Madama, sono in giro sul territorio». Dicono tutti così «Guardi che per me l'

MotoGp – Vinales più concentrato che mai : “sono pieno d’energia! Test? Non mi piace pensare al pRossimo anno” : Maverick Vinales carichissimo dopo la pausa estiva: le parole dello spagnolo della Yamaha nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente ...

San Siro - chiusi per la pRossima stagione i settori che vibravano : La Commissione provinciale di vigilanza di Milano ha deciso per la prossima stagione la chiusura al pubblico di sei settori del terzo anello di San Siro, per un totale di 2.350 posti in meno. Si tratta di quella porzione che aveva alimentato timori a seguito di alcune vibrazioni rilevate dai tifosi. La decisione arriva dopo le rilevazioni da parte della commissione tecnica di cui fa parte anche il Politecnico. Sarebbe una soluzione di tipo ...

Ai pRossimi Mondiali femminili di calcio giocheranno 32 squadre e non più 24 : Ai prossimi Mondiali femminili di calcio giocheranno 32 squadre e non più 24: la decisione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio della FIFA a seguito, ha fatto sapere il presidente Gianni Infantino, del «sorprendente successo» di Francia 2019. La prossima

FcCrotonecalcio - pRossima amichevole contro il Getafe (Spagna). Ingaggiati l’attaccante Vido e il difensore Gigliotti : Non la solita amichevole con una squadra di categoria inferiore, ma contro un avversario, Getafe, che farà parte del prossimo

Matteo Salvini ha detto che nelle pRossime ore darà l’autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della nave Gregoretti : In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che nelle prossime ore darà «l’autorizzazione allo sbarco» in Italia dei migranti a bordo della nave Gregoretti, e che i 116 migranti attualmente a bordo

MotoGp - Valentino Rossi lancia già uno sguardo al 2020 : “ecco perché sarà importante il week-end di Brno” : Il Dottore ha sottolineato come sia fondamentale approcciare bene il week-end di Brno, che proseguirà con una sessione di test da svolgere sempre sul tracciato ceco La sosta ormai è alle spalle, così come la deludente prima parte di stagione. Valentino Rossi ha ricaricato le pile, partecipando anche al matrimonio di Uccio che, pochi giorni fa, ha sposato la sua Pamela a Tavullia. AFP/LaPresse Adesso però non c’è più tempo per i ...

MotoGp - Viñales guarda col sorriso ai pRossimi impegni : “arrivano due piste che amo - ma bisogna tenere gli occhi aperti” : Il pilota della Yamaha ha parlato in vista del Gran Premio di Brno, per il quale si è preparato al meglio nel corso della pausa estiva La vittoria di Assen e il secondo posto al Sachsenring, Maverick Viñales ha chiuso al meglio la sua prima parte di stagione, risultando il migliore tra i piloti della Yamaha. AFP/LaPeresse Messa alle spalle la pausa estiva, lo spagnolo non ha nessuna intenzione di arrestare la sua striscia positiva, ...

Juventus o Inter per Lukaku - parla l’ex tecnico che lo lanciò : le indicazioni sulla pRossima destinazione : Tutti pazzi di Lukaku. I club italiani hanno messo nel mirino l’attaccante del Manchester United, è testa a testa tra Juventus e Inter con i bianconeri che nelle ultime ore hanno effettuato il sorpasso grazie ad un possibile scambio con Dybala. Geert Emmerecht, il suo ex tecnico che lo lanciò parla del calciatore in un’Intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Romelu è molto diverso dal fratello Jordan, che gioca ...

Amanda Lear/ Choc : 'Il pRossimo uomo che mi vedrà nuda sarà il medico legale' : Amanda Lear a Techetechetè, la Regina bianca della disco music e musa storica di Salvator Dalì ha rivelato 'Il prossimo uomo che mi vedrà nuda sarà il medico legale sul tavolo dell'obitorio'.

Path of Exile : la pRossima espansione in arrivo a settembre apporterà modifiche a vecchi contenuti : Dopo aver pubblicato recentemente l'ultima espansione di Path of Exile chiamata Legion, sembra che lo studio di sviluppo Grinding Gear Games sia in procinto di pubblicare nuovi contenuti a settembre.In un post pubblicato sul sito ufficiale del gioco, il team ha pianificato di voler annunciare la nuova espansione intorno al 20 agosto. Sebbene Grinding Gear Games non abbia svelato molto su questo update, sappiamo che verrà implementata una nuova ...

Valentino Rossi - testimone al matrimonio dell’amico (presto anche il suo?) : Valentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloNon «Dottore», bensì testimone, anche se solo per un giorno. Valentino Rossi ha partecipato da protagonista al matrimonio dell’inseparabile amico e collaboratore Alessio Salucci, detto «Uccio», che lo ha voluto al suo fianco anche in uno dei ...

Il matrimonio di Uccio sui social - dalla scollatura vertiginosa di Francesca allo stile di Valentino Rossi. E che show Cremonini… [FOTO e VIDEO] : matrimonio Uccio – La fidanzata di Valentino Rossi mostra tutto sui social: dalla profonda scollatura allo show di Cremonini Le vacanze sono ufficialmente terminate per i piloti della MotoGp: i campioni si apprestano a tornare in sella alle loro moto per un nuovo appuntamento della stagione e lo faranno venerdì per le prime libere del Gp della Repubblica Ceca. Le vacanze di Valentino Rossi e di tutta la sua crew si sono chiuse in ...

