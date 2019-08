Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019)? Dalalpossiamo aspettarci di tutto. Aveva fatto uno studio sulla Tav che aveva la stessa credibilità e la stessa solidità scientifica delle previsioni della maga di Napoli, Mamma Orsola”. Così, su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, esordisce nelle sue frecciate aldei Trasporti, Danilo Toninelli, e al M5s. “Tra le tante palle che abbiamo sentito in questi 10 anni – continua – è venuta allo scoperto pure la palla sull’Alta Velocità. Adesso, grazie a Dio, si farà la Tav. A proposito dei 5 Stelle, a settembre avrei piacere di fare una serie di confronti con tanti nostri concittadini che hanno affidato le loro speranze di rinnovamento al M5s. Vorrei confrontarmi in maniera semplice, sincera e onesta su quello che è accaduto in questo anno. E’ una cosa sconvolgente. Forse in termini di rinnovamento ho fatto 100 ...

Cascavel47 : De Luca: “Toninelli? Ministro al trucco e parrucco, sua relazione Tav vale come previsioni di Mamma Orsola, la maga… - buenasuerte1982 : RT @fattoquotidiano: De Luca: “Toninelli? Ministro al trucco e parrucco, sua relazione Tav vale come previsioni di Mamma Orsola, la maga di… - fattoquotidiano : De Luca: “Toninelli? Ministro al trucco e parrucco, sua relazione Tav vale come previsioni di Mamma Orsola, la maga… -