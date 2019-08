Dani Alves sceglie il cuore | triennale con il San Paolo | sogno Libertadores e

Dalla Francia - RMC Sport : Dani Alves si sarebbe offerto alla Juventus : Il calciomercato potrebbe entrare nel vivo in questo fine luglio, nonostante sono arrivate già importanti ufficializzazioni in Serie A. Juventus, Napoli ed Inter si sono rese protagoniste di acquisti importanti e probabilmente sono le candidate principali alla vittoria della Serie A. Per i bianconeri è tempo soprattutto di cessioni, considerando la rosa ricca che ha a disposizione Maurizio Sarri, ma anche per le esigenze di bilancio dei ...

Calciomercato Juve : possibile colpo Eriksen - Dani Alves si sarebbe proposto ai bianconeri : Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera potrebbe infatti effettuare dei cambiamenti importanti nel reparto mediano. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Marca", la Juventus, dopo avere acquistato Ramsey e Rabiot, vorrebbe rinforzare il centrocampo con Christian Eriksen, fortissimo giocatore del Tottenham. Il ventisettenne danese non ha rinnovato il ...

Juventus - secondo Goal.com possibile ritorno di fiamma per Dani Alves : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione fisica alla Continassa, dopo la tournée asiatica in cui ha disputato alcune amichevoli (due di International Champions Cup contro Tottenham e Inter) e un'altra con una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. Resta però l'esigenza di cedere alcuni esuberi ...

Dani Alves Juventus - altra conferma : sarà rivoluzione in difesa : Dani Alves Juventus- Come accennato nella giornata di ieri, e come riportato dai colleghi di “Goal.com”, la Juventus sarebbe pronta a valutare attentamente la possibilità di riportare a Torino Dani Alves. Il terzino brasiliano, svincolatosi dal PSG, potrebbe decidere di dire sì nuovamente ai colori bianconeri. La dirigenza juventina avrebbe già incontrato l’entourage del giocatore, […] More

Dani Alves Juventus - ultime notizie : incontro con l’entourage del calciatore : Dani Alves Juventus, ultime notizie: incontro con l’entourage del calciatore Si erano lasciati non meravigliosamente bene Dani Alves e la Juventus, eppure nella stagione 2019/2020 il terzino brasiliano potrebbe tornare nella squadra bianconera e prendere il posto di Joao Cancelo, che invece figura tra i giocatori cedibili. Dani Alves è attualmente svincolato e su di lui ci sono le mire anche di Manchester City e Inter. Proprio la squadra ...

Juventus : Cancelo verso l'addio - prende quota la trattativa per il ritorno di Dani Alves : Sono ore molto calde per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha infatti messo a segno uno dei colpi più onerosi della sua storia, riuscendo ad ingaggiare De Ligt, fortissimo difensore centrale di soli diciannove anni proveniente dall'Ajax, squadra dove è cresciuto e con la quale l'anno scorso ha sfiorato la finale di Champions League (oltre a vincere lo scudetto olandese). Si tratta di un acquisto molto ...

