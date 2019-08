Dalla giacca “dignitosa” di Moro a Terracina al mojito e acquascooter di Salvini al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Ci siamo arrivati per gradi, a un vicepremier che tra un selfie e l’altro convoca una conferenza stampa al Papeete Beach e fa scorrazzare il figlio con l’della Polizia, coperto da agenti che intimano al giornalista di non riprendere la scena. Aldo, per esempio, andava sulla spiaggia disempre in, con nella mano sinistra una sedia e in quella destra la figlia. Alla bambina che con occhi sgranati gli chiedeva conto di quella scelta stilistica, rispondeva che “un rappresentante del popolo deve essere sempre dignitoso e presentabile”. Enrico Berlinguer scendeva nella spiaggia della sua amata Sardegna in pantalone, camicia e cintura. Sperava di passare inosservato tra gli spiaggianti per rifugiarsi sotto l’ombrellone a recuperare le letture politiche arretrate. Quella classe politica, che aveva ancora impressa l’ostentazione corporea tanto praticata dal ...

