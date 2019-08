Da settembre gli Stati Uniti imporrano nuovi dazi sui prodotti cinesi

Samsung Galaxy Fold ufficialmente in vendita da settembre. Gli italiani non saranno i primi a comprarlo : Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Fold arriverà in commercio a settembre. Dopo lo stop nella distribuzione per rimediare alle rotture dello schermo, e l’ammissione dell’amministratore delegato che la commercializzazione era stata troppo affrettata, sembra che tutte le criticità siano state risolte. A inizio luglio il numero uno di Samsung aveva spiegato alla stampa che erano in corso i test su oltre 2.000 unità, e che tutti i ...

A settembre una grande festa finale per il Jova Beach Party - i primi dettagli sull’evento conclusivo : Si terrà il 21 settembre l'ultima tappa del Jova Beach Party, una grande festa finale in programma nell'ultimo giorno d'estate. Lo annuncia la pagina Instagram ufficiale dedicata all'evento estivo di Jovanotti che comunica che i dettagli verranno divulgati entro il 5 agosto. Sconosciuta la città che accoglierà l'ultimo concerto del Jova Beach Party, anche questa da comunicare entro il 5 agosto. Nel post viene altresì chiarito che i biglietti ...

Governo - adesso è il M5s a chiedere i ‘sì’ della Lega (entro settembre). Di Maio : “Ci appoggino sul taglio dei parlamentari e dei loro stipendi” : Luigi Di Maio manda a Matteo Salvini lo stesso messaggio recapitatogli dal leader della Lega: anche adesso “servono i ‘sì’ all’interno del Governo“. Il riferimento è all’inizio della discussione, in Commissione alla Camera, della legge sul taglio dei parlamentari voluta dal Movimento 5 Stelle. “Buongiorno, ho una bella notizia – ha esordito il vicepremier pentastellato durante una diretta Facebook ...

Le confessioni degli autori dell’11 settembre furono estorte con la tortura? : Lo sostengono gli avvocati dei cinque imputati, che sostengono che quelle confessioni non abbiano valore

Tutti i dettagli su HONOR Smart Screen e Huawei Smart screen - in arrivo tra agosto e settembre : Il CEO di Huawei Consumer Business, Yu Chengdong ha annunciato ufficialmente che Smart screen, la Smart TV di Huawei sarà lanciata nel mercato consumer a settembre di quest'anno. La TV è supportata da tre chipset personalizzati: chip Kirin AI, chip Hongjun Smart e chip Wi-Fi Gigahome, inoltre verrà fornita con GPU Turbo, Link Turbo, Ark Compiler, file system EROFS Super e fotocamera selfie pop-up. L'articolo Tutti i dettagli su HONOR Smart ...

Municipio XI - Baglio-Leobruni : a settembre asili chiusi per lavori : Roma – “Oggi abbiamo protocollato una lettera rivolta all’assessore Baldassarre e all’Assessore Gatta con la richiesta di un incontro urgente per discutere della grave situazione degli asili nido chiusi, in XI Municipio, per lavori di adeguamento antincendio. I sette asili rimarranno chiusi anche per tutto il mese di settembre e il Comune di Roma non ha saputo trovare un’alternativa vera alle famiglie, oltre la ...

Samsung venderà da settembre i Galaxy Fold - gli smartphone con schermo pieghevole che avevano avuto un po’ di problemi : Samsung ha annunciato che da settembre inizierà a vendere i Galaxy Fold, i suoi smartphone con schermo pieghevole. I Galaxy Fold avrebbero dovuto essere messi in vendita a partire dall’aprile di quest’anno, ma c’era stato qualche problema nel funzionamento degli

Sciopero di piloti e assistenti di volo Alitalia del 26 luglio differito al 6 settembre : Buone notizie per i vacanzieri. Lo Sciopero di piloti e assistenti di volo Alitalia, proclamato da Anpac, Anpav e Anp,

Ddl Pillon - a settembre arriva il testo unico. E noi daremo battaglia : “Il ddl Pillon è solo un tassello di un progetto politico più ampio e pericoloso che mina la libertà e i diritti di tutti e di tutte”. Sono le parole dette da Lella Palladino, presidente D.i.Re, alla conferenza stampa che si è svolta ieri in Senato, nella Sala dedicata ai Caduti di Nassiriya. L’evento è stato promosso da D.i.Re donne in rete e da UDI – Unione Donne in Italia, Rebel Network, Associazione Differenza ...

Il film Western Stars di Bruce Springsteen arriva a settembre : i primi dettagli : Il film Western Stars di Bruce Springsteen sarà presentato in anteprima mondiale a settembre al Toronto film Festival in programma nella prima metà del mese. Sul film vige il massimo riserbo e non è dato sapere molto a proposito di ciò che aspetta i fan del Boss. Western Stars è diretta dallo stesso Bruce Springsteen e da Thom Zimny che già in passato aveva guadagnato la fiducia dell'artista, nel 2010, ai tempi della pubblicazione di The ...

Perché la Bce resterà prudente sul taglio dei tassi previsto a settembre : Le aspettative sono ben definite. La Banca centrale europea taglierà - raccontano - i tassi a settembre. La riunione di luglio dovrà quindi preparare questa inversione di marcia. Il...

Startup : ecco 100 finaliste Digithon - da 5 a 8 settembre in Puglia : Bisceglie (Bat), 23 lug. (Labitalia) - Entrano nel vivo le attività della quarta edizione di Digi[...]

I “Sentieri degli Dei” ad Agerola fino a 12 settembre : Ricco il cartellone del Festival dell’Alta Costiera Amalfitana sui “Sentieri degli Dei” ad Agerola che va in scena nel paese montano fino al 12 settembre. Inizio raffinato nell’anfiteatro del Parco Colonia Montana con “Due amici dopo cena” , il recital musicale che ha visto sul palco il romano Edoardo De Angelis, uno dei più noti cantautori italiani del Folkstudio, e Neri Marcorè, il poliedrico artista ...

Camigliatello Silano (CS).Torna “Incontri Silani”- Percorsi Culturali - Rassegna di Letteratura Nazionale. Si partirà il 9 Agosto con un ricco Calendario di Eventi.Le conclusioni sono previste per l’8 settembre 2019. : Si svolgerà un ricco ed impegnativo Calendario che ha previsto incontri con le autrici e gli autori dei 60 titoli