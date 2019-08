Costruzioni | via libera al progetto di Salini per salvare Astaldi Aumento di capitale da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Viadopo mesi di trattative aItalia, il piano dipere creare un campione nazionale dellee degli appalti con il contributo di Cassa depositi e prestiti. Il gruppo dellesi è impegnato ad avviare undelda 600 milioni di euro per supportare il piano mentre il cda di Cdp ha dato il viaall’intervento attraverso la controllata Cdp Equity, che si è impegnata a sottoscrivere fino a 250 milioni nell’ambito di “undia condizioni di mercato”. L’disarà coperto daCostruttori (50 milioni), Cdp Equity (250), le banche creditrici (150) e il mercato (150). Accanto all’disono previsti undida 225 milioni di, riservato astessa, e un finanziamento da quasi un miliardo. Il finanziamento consiste ...

