Costa Smeralda | la magia dell' Hotel Cala di Volpe | con la cucina di Nobu e una nuova spa

Tra shopping e cene mondane - Di Maio e la sua Virginia innamoratissimi in Costa Smeralda : Giorni d’amore e di vacanza per Luigi Di Maio e la sua bella Virginia Saba in Costa Smeralda. Il vicepremier e la fidanzata, infatti, sono stati ritratti mentre trascorrevano ore spensierate lontani da Roma, godendosi il clima e le bellezze della terra sarda.La serata per la coppia di fidanzati è iniziata con la presentazione del libro “Quegli incontri segreti tra Almirante e Berlinguer” di Antonio Padellaro nel ...

Sardegna - corruzione per l’ampliamento di alcuni hotel di lusso in Costa Smeralda : a processo l’ex ministro Franco Carraro : È stato rinviato a giudizio con l’accusa di concorso in corruzione l’ex ministro e senatore di Forza Italia Franco Carraro nell’ambito della maxi inchiesta giudiziaria sui presunti abusi edilizi commessi in Costa Smeralda, in Sardegna. Al centro del processo ci sono infatti le licenze di concessione edilizia per ampliamenti ai noti alberghi di lusso Romazzino, Pitrizza e Cervo che la società Sardegna resorts avrebbe ottenuto ...

Costa Smeralda - bambino segregato riesce a chiamare i carabinieri : 'Sono chiuso in camera' : Una graziosa villetta della periferia di Arzachena, a due passi dalla Costa Smeralda, è stato lo scenario di vari maltrattamenti subiti da un bambino di soli 11 anni. Figlio di due persone che lavoravano regolarmente, conosciuti in paese come una coppia perbene di benestanti. Nessuno, quindi, avrebbe mai potuto immaginare che dietro le mura di quella graziosa casa Luca, nome di fantasia che useremo per il bambino, subiva percosse e privazioni ...

Per un bambino di 11 anni la casa degli orrori era in Costa Smeralda : Porto Rotondo, vicino alla Costa Smeralda – C’è da chiederselo sempre più spesso. I fatti di cronaca ci parlano di genitori che procreano bambini, ma poi non li amano, anzi usano su loro violenza fisica o morale, torture fisiche, segregazione, isolamento. Il figlio è un gesto d’amore, (può essere un errore di gioventù), ma che comunque se accettato, per scelta, merita attenzioni, cure e rispetto e regala sorrisi ...

Figlio dodicenne segregato in casa in Costa Smeralda - arrestati i genitori : Marito e moglie, residenti in una località turistica di Arzachena, in Costa Smeralda, sono stati arrestati dai carabinieri, su disposizione della Procura di Tempio Pausania (Sassari), con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e in particolare sul Figlio di 12 anni. Lo riferiscono i quotidiani sardi, secondo cui il bambino sarebbe stato segregato nella villetta di famiglia, definita una “casa degli orrori”. Le manette ...

Costa Smeralda - tenevano segregato il figlio in una casa degli orrori! : Una coppia di genitori residenti in Sardegna, in una località turistica di Arzachena, in Costa Smeralda, è stata arrestata dai carabinieri su disposizione della Procura di Tempio Pausania (Sassari). Marito e moglie devono rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia e in particolare sul figlio dodicenne. Il bambino, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato segregato nella villetta di famiglia, definita una vera e propria “casa ...

Big Sur Liscia Ruja - una Costa Smeralda in versione meravigliosamente hippy : L'immortale filosofia del «Peace & Love» è pronta a sbarcare in Costa Smeralda, in vista di una bella stagione 2019 dallo spirito molto, molto hippy. La Sardegna, insieme con i turisti che la raggiungeranno a poco a poco nella prossime settimane, è pronta ad arrendersi ufficialmente al «flower power», grazie alla recente inaugurazione del suo nuovo beach bar, il Big Sur Liscia Ruja: uno speciale concept che porta la firma di Luca Guelfi, ...